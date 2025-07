Σε μια άκρως επιθετική κίνηση διαχείρισης κρίσεων, η τεχνολογική εταιρεία Astronomer, που βρέθηκε στο επίκεντρο του ερωτικού σκανδάλου, που αποκάλυψε η love cam στην πρόσφατη συναυλία των Coldplay, προσέλαβε την βραβευμένη ηθοποιό Gwyneth Paltrow ως «προσωρινή εκπρόσωπο Τύπου», μετά την παραίτηση των δύο κορυφαίων στελεχών της.

Στις 16 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στο Foxborough της Μασαχουσέτης, ο τότε CEO της Astronomer, Andy Byron, και η Chief People Officer, Kristin Cabot, εμφανίστηκαν σε στιγμιότυπο της λεγόμενης “kiss cam”, να κάθονται πολύ κοντά και να απομακρύνονται αμήχανα όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία τους στη μεγάλη οθόνη. Το βίντεο έγινε αμέσως viral, ενώ ο τραγουδιστής των Coldplay, Chris Martin, σχολίασε επί σκηνής: «Ή έχουν σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Byron παραιτήθηκε από τη θέση του, επικαλούμενος «συμπεριφορά που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα της εταιρείας». Ακολούθησε η παραίτηση της Cabot, σύμφωνα με ρεπορτάζ των ABC News και CNBC. Τη θέση του μεταβατικού CEO ανέλαβε ο συνιδρυτής και Chief Product Officer της Astronomer, Pete DeJoy.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εταιρεία δημοσίευσε στα κοινωνικά της δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο η Gwyneth Paltrow εμφανίζεται ως «εκπρόσωπος» της Astronomer. Με χιουμοριστικό και αποστασιοποιημένο τόνο, δηλώνει:

«Προσελήφθην προσωρινά για να εκπροσωπήσω μια ομάδα τεχνολογικά εξελιγμένων ανθρώπων… Δεν με νοιάζει για το ‘Kiss Cam’ ή για τους Coldplay, αλλά αυτό το Apache Airflow πράγμα είναι όντως ενδιαφέρον» .

