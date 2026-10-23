Νέα δικαστική και αστυνομική περιπέτεια ξεκινά στην Κύπρο για τον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, καθώς οι τοπικές αρχές έλαβαν την απόφαση να διερευνήσουν σε βάθος τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Panorama» του BBC.

Σύμφωνα με την δημοσιογραφική έρευνα, η ελεγκτική εταιρεία Deloitte φέρεται να συνέβαλε στην πλαστογράφηση εγγράφων με σκοπό την απόκρυψη τεράστιου πλούτου και τη συστηματική φοροδιαφυγή. Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, σε κοινή έκθεση του BBC και του Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα των επαγγελματικών συμβούλων που διαχειρίζονταν τις υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου.

Η εμπλοκή της ΜΟΚΑΣ και οι κοινοβουλευτικές ανακοινώσεις

Η επίσημη επιβεβαίωση για την έναρξη της αστυνομικής έρευνας δόθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής στη Λευκωσία, η οποία είχε ως αντικείμενο την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου ενημέρωσε τους βουλευτές ότι τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έκθεσης θα εξεταστούν στο πλαίσιο νέας έρευνας που διεξάγει η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της κυπριακής αστυνομίας, Ανδρέας Αναστασιάδης, επιβεβαίωσε ότι η Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ξεκίνησε ήδη τη συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν στο στόχαστρο θα βρεθεί και η Deloitte, ξεκαθάρισε ότι θα εξεταστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία ενδέχεται να εμπλέκεται, προκειμένου να διαφανεί αν υπήρξε απάτη ή αλλοίωση εγγράφων, σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

«Εξαφάνιση» περιουσιακών στοιχείων ύψους 672 εκατομμυρίων δολαρίων

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται χιλιάδες αρχεία που καλύπτουν τη λειτουργία ενός δικτύου υπεράκτιων εταιρειών με έδρα την Κύπρο, από το 1995 έως το 2022. Βάσει λογαριασμών που επικυρώθηκαν από την Deloitte το 2006, περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ) —στα οποία περιλαμβάνονται πολυτελή γιοτ, επαύλεις και ιδιωτικά αεροσκάφη— «εξαφανίστηκαν» από τους εταιρικούς ισολογισμούς του Αμπράμοβιτς.

Επιπλέον, η ελεγκτική εταιρεία κατηγορείται ότι παρείχε συμβουλές για ένα οργανωμένο σχέδιο αποφυγής καταβολής υπέρογκων φόρων μέσω της χρήσης πλαστών εγγράφων.

Η άρνηση των κατηγοριών και η θέση της Deloitte

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς απορρίπτουν κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί φοροδιαφυγής ή απόκρυψης περιουσίας. Υποστηρίζουν ότι η εκπομπή «Panorama» δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο εντολέας τους γνώριζε, ενέκρινε ή κατηύθυνε οποιαδήποτε πλαστογράφηση, σημειώνοντας παράλληλα ότι ήταν απολύτως νόμιμο για τις εταιρείες του να βασίζονται σε συμβουλές επαγγελματιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Deloitte Κύπρου περιορίστηκε να δηλώσει ότι όλες οι ενέργειές της γίνονται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.