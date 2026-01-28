Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και τραυμάτισε άλλους τρεις. Το δυστύχημα συνέβη ενώ οι οπαδοί ταξίδευαν με βαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Σύμφωνα με το ρουμανικό μέσο digi24.ro, οι αρχές έχουν εντοπίσει ναρκωτικές ουσίες στο όχημα, γεγονός που ανοίγει νέο πεδίο έρευνας σχετικά με τη συμπεριφορά των επιβατών και του οδηγού πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Οι ανακριτές εξετάζουν πλέον αν κάποιοι από τους επιβάτες κατανάλωσαν ουσίες πριν το ατύχημα, με ιδιαίτερη προσοχή στον οδηγό.

Το βασικό ερώτημα της έρευνας αφορά τη στιγμή που ο οδηγός του βαν αποκλίνει από τη λωρίδα του μετά από προσπέραση και συγκρούεται μετωπικά με τη νταλίκα που κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Οι αρχές προσπαθούν να καταγράψουν με ακρίβεια τις κινήσεις του οδηγού, εξετάζοντας ταυτόχρονα πιθανά ανθρώπινα λάθη ή τεχνικές βλάβες που μπορεί να συνέβαλαν στην τραγωδία.

Πηγές από το digi24 αναφέρουν ότι κατά τις ιατρικές εξετάσεις ο οδηγός βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένες ουσίες, ενώ στο βαν φέρονται να υπήρχαν ενεργειακά ποτά, αλκοόλ και πακέτα με ναρκωτικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρουμανικό Μέσο, ο συνοδηγός είπε ότι, ο 29χρονος οδηγός είχε καπνίσει και έκανε μερικές ρουφηξιές από κάνναβη λίγο πριν από το ατύχημα.

Οι Ρουμάνοι ανακριτές έχουν πλέον δημιουργήσει ποινικό φάκελο για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν να αναλύουν πλάνα του δυστυχήματος δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, ώστε να ανασυνθέσουν πλήρως τα γεγονότα.

Όλες οι πληροφορίες που προκύπτουν αξιολογούνται για να διαπιστωθεί ο ρόλος κάθε επιβάτη και του οδηγού στην τραγωδία.

Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία: «Δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση για όσα γράφουν τα ρουμανικά Μέσα»

«Δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση και κανείς στην Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία δεν έχει πληροφορηθεί κάτι σχετικό», δήλωσε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα, ερωτηθείσα για τα δημοσιεύματα από ρουμανικά ΜΜΕ που αναφέρονται στις αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις του νεκρού οπαδού του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του οδηγού στο μοιραίο μίνι βαν.