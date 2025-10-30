Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η αστυνομία στην πολιτεία του Μισισιπή των ΗΠΑ εντόπισε και σκότωσε μια ομάδα πιθήκων έρευνας αφού διέφυγαν από ένα αναποδογυρισμένο φορτηγό την Τρίτη.

Οι πίθηκοι, που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην πολιτεία του Μισισιπή των ΗΠΑ, εντοπίστηκαν και σκοτώθηκαν μετά την ανατροπή του φορτηγού που τους μετέφερε την Τρίτη.

Τα πρωτεύοντα θηλαστικά υπέστησαν ευθανασία επειδή ο οδηγός του φορτηγού είπε «λανθασμένα» στην αστυνομία ότι είχαν μολυνθεί από ασθένειες, όπως ο Covid, και αποτελούσαν κίνδυνο για τους ανθρώπους.

Το τμήμα του σερίφη της κομητείας Τζάσπερ δήλωσε στο Facebook ότι η ανατροπή σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης κατά μήκος του Interstate 59 κοντά στη Χαϊδελβέργη, περίπου 160 χιλιόμετρα από το Τζάκσον.

Το όχημα μετέφερε μαϊμούδες ρέζους (Macaca mulatta) που σχετίζονται με το Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Tulane στη Νέα Ορλεάνη.

Το τμήμα ανέφερε ότι ο οδηγός του φορτηγού είπε στους αστυνομικούς ότι τα ζώα ήταν «επικίνδυνα και αποτελούσαν απειλή για τον άνθρωπο» και ότι έφεραν ασθένειες όπως ηπατίτιδα C, έρπης και Covid, σύμφωνα με το NBC News. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να τα χειριστεί κανείς μόνο με προστατευτικό εξοπλισμό.

Ενεργώντας βάσει αυτών των πληροφοριών, οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι έλαβαν τις «κατάλληλες ενέργειες». Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι οι περισσότεροι από τους πιθήκους «καταστράφηκαν».

Το Πανεπιστήμιο Tulane, ωστόσο, είπε ότι οι μαϊμούδες δεν ανήκαν άμεσα σε αυτό και «δεν ήταν μολυσματικές». Σε δήλωση του στο NBC News, το πανεπιστήμιο ισχυρίστηκε ότι τα εν λόγω πρωτεύοντα θηλαστικά ανήκουν σε άλλη οντότητα και δεν έχουν εκτεθεί σε κανένα μολυσματικό παράγοντα.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές αρχές και στέλνουμε μια ομάδα ειδικών στη φροντίδα των ζώων για να βοηθήσουν», ανέφερε το πανεπιστήμιο.

🚨🇺🇸 BREAKING: “AGGRESSIVE” LAB MONKEYS ESCAPE OVERTURNED TRUCK IN MISSISSIPPI Tulane University transport truck crashes on I-59, releasing six 40-pound rhesus monkeys. Five have been euthanized, one still loose in the woods near Heidelberg. Sheriff Randy Johnson warns… pic.twitter.com/tqOuOEGuiU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 28, 2025

Το τμήμα του σερίφη δήλωσε ότι υπήρχαν τρεις μαϊμούδες ελεύθερες όταν οι υπάλληλοι μπόρεσαν να μπουν μέσα στο αναποδογυρισμένο φορτηγό και να κάνουν σωστή καταμέτρηση. Αργότερα ανέφερε ότι όλοι οι πίθηκοι εκτός από έναν είχαν σκοτωθεί.

Κάποιοι από τους πιθήκους πέθαναν κατά την ανατροπή, άλλοι διέφυγαν και κάποιοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο φορτηγό, είπε η αστυνομία.

Ένα βίντεο από τη σκηνή δείχνει ξύλινα κιβώτια με την ένδειξη «ζωντανά ζώα» σκορπισμένα στην άκρη του δρόμου, με πιθήκους να κινούνται μέσα σε ψηλό γρασίδι. Το τμήμα του σερίφη είπε ότι επικοινώνησε με μια εταιρεία αποκομιδής ζώων για να απομακρύνει τα πτώματα από την περιοχή.

Ο πίθηκος ρέζους, ένα είδος που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιοϊατρική έρευνα, και ζυγίζει περίπου 5-7 κιλά, και έχει συνήθως μήκος περίπου 50 εκατοστά.

Η New England Primate Conservancy τους περιγράφει ως «περίεργους» και «εξαιρετικά ευφυείς», προσθέτοντας ότι το είδος είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο στη συνύπαρξη δίπλα στους ανθρώπους.