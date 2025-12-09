Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες τονίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν.

«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών» ξεκαθαρίζεται.

Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, τονίζουν οι κύκλοι του ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μιλώντας στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του 2026, επανέφερε το γνωστό τουρκικό αφήγημα για «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολική συζήτηση «όλων των θεμάτων του Αιγαίου», δηλώνοντας ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί «με αποφασιστικότητα» τα συμφέροντά της, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου σε «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη.

«Eξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Αν. Μεσόγειο. Συνεχίζουμε τα βήματά μας με αποφασιστικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο θέλουμε να δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», είπε ο Φιντάν.

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «διατηρούμε τη βούληση της διατήρησης της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Κάνουμε τα βήματά μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα».