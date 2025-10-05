Η Αθλέτικ Μπιλμπάο και οι φίλαθλοί της, εξέφρασαν το Σάββατο (4/10) την υποστήριξή τους στη Γάζα, στο στάδιο Σαν Μαμές.

Πριν από τον αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο εναντίον της Μαγιόρκα, η βασκική ομάδα αποφάσισε να φέρει στο γήπεδο την πρώην ποδοσφαιρίστρια Χάνι Θαλτζίεχ, πρέσβειρα για την 125η επέτειο της Αθλέτικ Μπιλμπάο και αρχηγό και συνιδρύτρια της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης, μαζί με μια ομάδα έντεκα Παλαιστινίων προσφύγων στη Χώρα των Βάσκων και εκπροσώπους της UNRWA.

Οι φιλοξενούμενοι περπάτησαν στο γήπεδο φορώντας παλαιστινιακές σημαίες και κεφίγιες (παραδοσιακές αραβικές καλύπτρες για το κεφάλι), ενώ οι οπαδοί χειροκρoτούσαν από τις κερκίδες. Κάποιοι μάλιστα κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.

Η συμβολική πράξη αυτού του Σαββάτου ενώνεται με τις διεθνείς φωνές που καταγγέλλουν τη γενοκτονία στη Γάζα και καθιστά την Αθλέτικ Μπιλμπάο την πρώτη ομάδα της LaLiga που εκφράζει τη γνώμη της για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Στις 15 Νοεμβρίου, η εθνική ομάδα των Βάσκων θα παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Παλαιστίνης στο Σαν Μαμές.

Δείτε σχετικό βίντεο: