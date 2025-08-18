Κομβικής σημασίας για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία θεωρείται η σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της «συμμαχίας των προθύμων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που διεξάγεται υπό αυτή τη σύνθεση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που αναδεικνύει την επιθυμία να μπει ένα τέλος στην φονικότερη σύρραξη στην Ευρώπη, μετά το τέλος του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Το στίγμα «εκκίνησης» των συνομιλιών έδωσε ήδη ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social ξεκαθαρίζοντας πως για να μπει τέλος στις εχθροπραξίες δεν πρόκειται η Ουκρανία να πάρει πίσω την Κριμαία και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο» έγραψε ο Τραμπ από την πλευρά του.

«Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας «να υπάρξει ένταξη στο NATO».

Η «συμμαχία των προθύμων» στο πλευρό του Ζελένσκι

Εκτός από τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός Πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα έχει αρχικά συνομιλίες μόνο με τον Τραμπ στις 20:00 (ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Το μήνυμα από την ευρωπαϊκή «συνοδεία» του Ζελένσκι είναι σαφές: δεν θα επιτρέψουν νέες παγίδες και λοιδωρίες του Ουκρανού ηγέτη και θα στηρίξουν τις θέσεις του, ασκώντας πίεση στη Ρωσία και στις επιδιώξεις της.

Το πρώτο μήνυμα Ζελένσκι από τις ΗΠΑ

Κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον σήμερα ο Ζελένσκι έστειλε το μήνυμα ότι θέλει αυτός ο πόλεμος να τελειώσει «γρήγορα» και με «αξιόπιστο» τρόπο.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μόσχα ζητά την επίσημη αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικό έδαφος, ενώ παράλληλα διεκδικεί από το Κίεβο να της παραχωρήσει το Ντονμπάς και συγκεκριμένα τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουγχάνσκ. Ζητά ταυτόχρονα να παγώσει η γραμμή του μετώπου στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων θα βρεθούν και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι Ευρωπαίοι θα ρωτήσουν τον Τραμπ «μέχρι ποιου σημείου» θα συμμετάσχουν οι ΗΠΑ σε αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας.