Η Κούβα βιώνει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, με εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων και βασικών αγαθών, έπειτα από την αυστηροποίηση του αμερικανικού εμπάργκο που προώθησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Η διακοπή των πετρελαϊκών ροών από τη Βενεζουέλα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις προς το Μεξικό να σταματήσει τον εφοδιασμό της Αβάνας, έχει παραλύσει μεταφορές, υπηρεσίες και κρίσιμες υποδομές.

Από τον 39ο όροφο του Iberostar Selection La Habana, του ψηλότερου κτιρίου της χώρας, η εικόνα της πρωτεύουσας είναι αποκαρδιωτική: άδειοι δρόμοι, κλειστά πρατήρια, συχνές διακοπές ρεύματος. Το σούρουπο βυθίζει την πόλη στο σκοτάδι, ενώ το αεροδρόμιο λειτουργεί οριακά, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων κηροζίνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η πίεση προς την Αβάνα είναι «τόσο σφιχτή, που δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα», επιβεβαιώνοντας πως στόχος είναι η αποδυνάμωση ενός καθεστώτος που κυβερνά επί 67 χρόνια. Το εμπάργκο στις εξαγωγές καυσίμων, με απειλή κυρώσεων για τρίτες χώρες, έχει εντείνει μια ήδη ορατή ανθρωπιστική κρίση.

Άδεια ράφια και κύμα μετανάστευσης

Οι ελλείψεις τροφίμων είναι εκτεταμένες και ο πληθωρισμός καθιστά ακόμη και βασικά προϊόντα απρόσιτα. Οικογένειες αναζητούν τροφή σε απορρίμματα, ενώ φαρμακεία και νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις. Περίπου δύο εκατομμύρια Κουβανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, κυρίως προς τις ΗΠΑ, με τα εμβάσματα να αποτελούν κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας.

Στην περιοχή Αλαμάρ, στα ανατολικά της Αβάνας, οι κάτοικοι ζουν με ελάχιστες μεταφορές και διαρκείς διακοπές ρεύματος. Η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται, αν και οι δημόσιες διαμαρτυρίες παραμένουν περιορισμένες λόγω φόβου καταστολής.

Σύμβολα ανισότητας και πολιτική αβεβαιότητα

Το Iberostar Selection La Habana, που εγκαινιάστηκε το 2025 και συνδέεται με τον κρατικό όμιλο GAESA σε συνεργασία με ισπανική εταιρεία, έχει ενταχθεί στη λίστα απαγορευμένων επιχειρήσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Με εκτιμώμενο κόστος έως 500 εκατ. δολάρια, προβάλλει ως σύμβολο κοινωνικών ανισοτήτων σε μια χώρα που στερείται βασικών υποδομών.

Η ιστορική μνήμη της Απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων εξακολουθεί να διχάζει. Άλλοι βλέπουν στις αμερικανικές πιέσεις μια συνέχεια «ψυχολογικού πολέμου», ενώ άλλοι εκτιμούν ότι η χώρα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Με τις κοινωνικές πιέσεις να εντείνονται, το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μπορεί να διαχειριστεί την κρίση ή αν η Κούβα οδεύει προς ευρύτερες πολιτικές ανακατατάξεις. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται καθοριστικοί.