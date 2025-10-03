Στην αποστολή του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα συμμετέχουν ακτιβιστές με έντονη παρουσία στα social media, με πιο γνωστή την Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ωστόσο μια ακόμη ακτιβίστρια, ξεχωρίζει με την παρουσία της. «Η Barbie της Γάζας», όπως την αποκαλούν. Πρόκειται για την 46χρονη Ισπανίδα Άνα Μαρία Αλκάλντε από τη Γρανάδα, μητέρα έξι παιδιών, που όπως δήλωσε έχει ρόλο ενημέρωσης στην αποστολή.

«Μου έχει ανατεθεί η δημιουργία περιεχομένου και η πληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή υπάρχει τόση παραπληροφόρηση και επειδή ορισμένα μέσα μας φιμώνουν, πιστεύουμε ότι είναι μια θεμελιώδης αποστολή».

Muchas gracias a tod@s l@s que estáis saliendo a las calles por todas ciudades del mundo para apoyar a los participantes de la @Global Sumud Flotilla. Por favor no paréis de salir, de compartir, boicotear, etc…. Hasta que entre tod@s consigamos la liberación de los participantes y la detención inmediata del GE NO CI DIO y del Gobierno de Israel para que sea juzgado por crímenes de guerra. No podemos dejar que queden impunes.

Η 46χρονη ακτιβίστρια έχει δεχτεί έντονη κριτική για την εμφάνισή της σε βίντεο όπου χορεύει χαμογελαστή πάνω στο σκάφος. Όπως είπε η ίδια, το βίντεο το τράβηξε για να αποχαιρετήσει τα παιδιά της. «Είναι η ημέρα του αποχαιρετισμού και θέλω να με δουν χαμογελαστή. Πρέπει να κλαίω για να πάω να υπηρετήσω μια αποστολή; Φεύγω γεμάτη ελπίδα» αναφέρει σχετικά.

Η Άνα Μαρία Αλκάντε κατάγεται από τη Γρανάδα, είναι 46 ετών και ζει στη Θέουτα τα τελευταία 25 χρόνια, με τον σύζυγό της, Αμίν Αμπντελκαντέρ –αστυνομικό της τοπικής δύναμης– και τα έξι παιδιά τους. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, πόλη στην οποία μετακόμισε «επειδή η ατμόσφαιρα στους δρόμους ήταν περισσότερο κοινωνική, όπως συνέβαινε και στη Βαρκελώνη με το αναρχικό κίνημα» όπως είχε δηλώσει το 2022 σε συνέντευξή της στην εφημερίδα El Pueblo de Ceuta.

Το όνομα που χρησιμοποιεί, τα τελευταία 20 χρόνια είναι το Χάνα Αλκάλντε, αφού ασπάστηκε το Ισλάμ το 2002 και αργότερα μίλησε για την προσωπική της σχέση με τη θρησκεία.

«Έγινα Hanan όταν ασπάστηκα το Ισλάμ το 2002 στο τζαμί Sidi Embarek με τον Iman Sidi Hmido.Ήταν το αποκορύφωμα μιας μακράς διαδικασίας αναζήτησης της δικαιοσύνης στη ζωή μου. Πάντα ήμουν πολύ πιστή και έτσι φανταζόμουν την εικόνα του Θεού, ως την απόλυτη δικαιοσύνη», ομολόγησε σε συνέντευξή της.

Το 2023, έλαβε το Βραβείο Lince “Antirracista sin Peros” που απονέμεται από το Instituto República y Democracia, το οποίο αναγνώρισε τη συμβολή της στον αγώνα κατά του ρατσισμού.

«Αναρωτιέστε γιατί μια λευκή, ξανθιά γυναίκα με γαλανά μάτια βρίσκεται εδώ να εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα. Κι εγώ νιώθω περίεργα. Το 2000 ασπάστηκα το Ισλάμ και αποφάσισα να φορέσω μαντήλα. Τότε ήταν που η ζωή μου ως λευκής προνομιούχου άλλαξε ριζικά: Από εκεί που είχα πολλές προτάσεις εργασίας, με απέβαλαν από τον “Ερυθρό Σταυρό” για ιδεολογικούς λόγους, από εκεί που μου πρόσφεραν τη δυνατότητα να πηγαίνω δωρεάν στο γυμναστήριο ή να δουλεύω ως γυμνάστρια, βρέθηκα να μου αφαιρούν το δικαίωμα εισόδου. Άρχισαν να με αμφισβητούν, να με γελοιοποιούν στις διάφορες δουλειές» υποστήριξε σε άλλη συνέντευξη.

Εκατοντάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αποκαλούν «Barbie της Γάζας», για ευνόητους λόγους όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της.

Συμμετέχει σε μία από τις είκοσι βάρκες της αποστολής, στην οποία επιβαίνουν συνολικά πάνω από 500 άτομα, έχοντας αναλάβει να μοιράζεται πληροφορίες και εικόνες από το ταξίδι μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σήμερα εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, στην Ένταξη και στην Ιθαγένεια, καθώς και άλλα μεταπτυχιακά στη μετανάστευση, στην πολιτική ισότητας και στον κοινωνικοπολιτισμικό τομέα.

Ο λογαριασμός της στο TikTok πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ακόλουθους, ενώ στο Instagram αριθμεί περίπου 300.000. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές ένταξης.

Την επιτυχία της στο TikTok την χρωστάει όπως είπε στα παιδιά της, καθώς μαζί τους ξεκίνησε να δημιουργεί βίντεο στον λογαριασμό @familiabdelkader.

«Δείχναμε τους εαυτούς μας όπως είμαστε – με τα καλά και τα κακά μας. Το πρώτο βίντεο που έγινε viral ήταν όταν η Γιαμίλα τράβηξε τα μαλλιά της αδελφής της. Ξαφνικά φάνηκαν δύο εντελώς αντίθετες φιγούρες, η Γιαμίλα και η Γιασμίν», λέει. Όταν όμως η οικογένεια έγινε γνωστή, «κάποια από τα παιδιά μου και ο σύζυγός μου σταμάτησαν να εμφανίζονται στα social media. Όσοι μείναμε, το κάναμε επειδή δεν μας φόβισε ιδιαίτερα η δημοσιότητα».

Ο σύζυγός της, που εργάζεται ως αστυνομικός, «φοβόταν μήπως χάσει τη θέση εξουσίας του και δεν ήθελε να τον επηρεάσει αρνητικά αυτό στον δρόμο». Ο γιος της, Ίμπρα, παρέμεινε, «επειδή έχει σχεδόν 900.000 ακόλουθους και όνειρό του είναι να γίνει τραγουδιστής».