Στο απόγειό τους βρίσκονται τα καυστικά σχόλια των σατιρικών σχολιαστών στις ΗΠΑ, μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, που βρέθηκε στο στόχαστρο τόσο της διοίκησης του καναλιού ΑΒC όσο και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα σχόλιά του και τις αναφορές στην δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Πολλοί μάλιστα, δεν δίστασαν σήμερα να κάνουν λόγο για «black list» του Αμερικανού προέδρου, που δείχνει έτοιμος να ψαλιδίσει τα φτερά των επικριτών του.

Όλα ξεκίνησαν όταν το κανάλι ABC ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» και ο Ντόναλντ Τραμπ, με μία «φαρμακερή» ανάρτησή του, σχολίασε πως πρόκειται για «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Το συγκεκριμένο σχόλιο πυροδότησε σήμερα σειρά από αναφορές στα τηλεοπτικά δίκτυα με τους σχολιαστές να αναφέρονται στο «μετρητή ταλέντου» που έχει αναπτύξει ο Τραμπ και στον τρόπο που στοχοποιεί συγκεκριμένους αναλυτές και επικριτές του.

Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν ήδη λίστες με όσους θεωρούνται οι .. επόμενοι στόχοι.

Οι παρουσιαστές δεν δίστασαν να χλευάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απέφυγαν τις άμεσες επιθέσεις κατά της αμερικανικής κυβέρνησης και δεν αναφέρθηκαν καν στη δολοφονία του Κερκ. Πολλοί από αυτούς ανέφεραν τις απειλές κατά της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προστατεύει την ελευθερία του λόγου, ενώ έκαναν αναφορές και στον Κίμελ.

Ο Τζον Στιούαρτ επέστρεψε στο Comedy Central σε μια σπάνια εμφάνιση την Πέμπτη, παρουσιάζοντας – ειρωνικά – το «εντελώς νέο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση Daily Show, με τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας».

Ο Στιούαρτ προσποιήθηκε ακραία ανησυχία, με ασταθή βλέμμα, κρατώντας νευρικά τα χαρτιά του και κοιτάζοντας εκτός οθόνης, σαν να ζητούσε την έγκριση των παραγωγών στην αρχή του προγράμματος. Σημείωσε ότι έχει ετοιμάσει μια «διασκεδαστική, ξεκαρδιστική εκπομπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης». Και μετά έδειξε απογοητευμένος.

Ο κωμικός ξεκίνησε την εκπομπή λέγοντας ότι την παρουσιάζει από «τo γεμάτο εγκληματικότητα βόθρο που είναι η πόλη της Νέας Υόρκης. Είναι μια τεράστια καταστροφή που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Η Εθνική Φρουρά κάποιου θα έπρεπε να εισβάλει σε αυτό το μέρος, σωστά;».

Μέτρο για αξιολόγηση ταλέντου

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια σειρά από αιχμηρές κριτικές εναντίον του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στην ελευθερία του λόγου ενώ έπαιξε στην εκπομπή και ένα τραγούδι με ειρωνικό ύφος που εξυμνούσε τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Στιούαρτ είπε ότι στις ΗΠΑ ο πρόεδρος έχει μια «αξιολόγηση ταλέντου» στο γραφείο του. «Ένα απολύτως επιστημονικό όργανο» που δείχνει πότε ο δείκτης ταλέντου, ο οποίος μετράται κυρίως με βάση την ευγένεια προς τον πρόεδρο, πέφτει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, «οπότε πρέπει να ειδοποιηθεί η FCC για να απειλήσει τις προοπτικές εξαγοράς για συγχωνεύσεις δικτύων αξίας δισ. δολαρίων».

Η FCC είναι ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ που ρυθμίζει και εποπτεύει τις επικοινωνίες μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καλωδίων, δορυφόρου και διαδικτύου στις ΗΠΑ.

Το ABC έκοψε την εκπομπή Jimmy Kimmel Live! την Τετάρτη, αφού ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ προκάλεσε σάλο για τα σχόλιά του σχετικά με τον άνδρα που φέρεται να σκότωσε τον δεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, κάλεσε το ABC να λάβει μέτρα εναντίον του παρουσιαστή, λέγοντας ότι αν το δίκτυο δεν το έκανε, θα το έκανε ο ίδιος.

Το Bloomberg ανέφερε αργά την Πέμπτη ότι ο Κίμελ και στελέχη της Disney διεξήγαγαν συνομιλίες σχετικά με τα επόμενα βήματα για τον παρουσιαστή και το πρόγραμμα.

«Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ», δήλωσε από τη μεριά του ο Σεθ Μέγερς του NBC. «Αν με έχετε δει ποτέ να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, ήταν απλώς AI».

Ο Μέγερς, ο οποίος αστειεύτηκε σχετικά με την απειλή του Τραμπ ότι η εκπομπή του θα είναι η επόμενη που θα ακυρωθεί, δήλωσε ότι αυτός και η ομάδα του «θα συνεχίσουν να κάνουν την εκπομπή τους όπως πάντα, με ενθουσιασμό και ακεραιότητα». Ο παρουσιαστής του Late Night with Seth Meyers είπε ότι είναι «προνόμιο και τιμή να αποκαλεί τον Κίμελ φίλο του».

Στην εκπομπή The Tonight Show του NBC, ο Τζίμι Φάλον είπε ότι ξύπνησε την Πέμπτη το πρωί και βρήκε «100 μηνύματα από τον πατέρα μου που έλεγαν «Λυπάμαι που ακύρωσαν την εκπομπή σου»». Στη συνέχεια, έδειξε την αγάπη του και στον άλλο Τζίμι.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω τι συμβαίνει και κανείς δεν ξέρει, αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ. Είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και αγαπητός τύπος», σημείωσε ο Φάλον.

Ο Φάλον ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ότι οι παρουσιαστές κωμικών εκπομπών θα υποστούν λογοκρισία, «αλλά εγώ θα καλύψω το ταξίδι του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως θα έκανα κανονικά». Στη συνέχεια, προχώρησε στην περιγραφή της επίσκεψης του Τραμπ, αλλά κάθε φορά που έλεγε κάτι αρνητικό, αυτό αντικαθίστατο από μια βαθιά, ανδρική φωνή που έκανε επαίνους στον πρόεδρο, περιγράφοντάς τον ως «απίστευτα όμορφο» ή αντικαθιστώντας την αναφορά στον Τζέφρι Έπσταϊν με το όνομα του ηθοποιού Τζέφ Γκόλντμπλουμ.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, που παρουσιάζει το Late Show στο CBS, χλεύασε τα στελέχη της Disney για το ότι υπέκυψαν στις απειλές του Καρ. Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι η εκπομπή του θα ακυρωθεί με τη λήξη της σεζόν τον Μάιο.

Ο Κόλμπερτ επέπληξε επίσης τον Καρ για το ότι χαρακτήρισε το σχόλιο του Κίμελ για την πολιτικοποίηση της δολοφονίας του Κερκ ως προσβλητικό. «Ξέρεις ποιες είναι οι αξίες της κοινότητάς μου;» ρώτησε ο Κόλμπερτ. «Η ελευθερία του λόγου».

Αναφερόμενος σε ένα tweet που δημοσίευσε ο Καρ το 2020, στο οποίο αναφέρεται ότι οι παρουσιαστές νυχτερινών εκπομπών δεν πρέπει να υπόκεινται σε λογοκρισία, ο Κόλμπερτ είπε: «Μην πείτε στον Μπρένταν Καρ ότι ο Μπρένταν Καρ είπε αυτό, γιατί θα βάλει τον Μπρένταν Καρ να ακυρώσει τον Μπρένταν Καρ».

Πριν από λίγες εβδομάδες, η εκπομπή του Κόλμπερτ ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ονομάσει ανοιχτά τον Φάλον και τον Μέγιερς (NBC) ως τους επόμενους στόχους του. Για την ώρα, δύο από τους έξι παρουσιαστές βραδινών εκπομπών στις ΗΠΑ έχουν ήδη κοπεί.