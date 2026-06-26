Το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο ανακοίνωσε ότι διακόπτει από την Παρασκευή τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας με τη Γαλλία, την οποία κατηγορεί για «ακατάπαυστο ακτιβισμό» εναντίον των συμφερόντων της, έπειτα από πολλά χρόνια εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η χούντα του λοχαγού Ιμπραχίμ Τραορέ, που κυβερνά τη χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2022, προωθεί μια εθνικιστική πολιτική, καταπιεστική απέναντι σε κάθε επικριτική φωνή και εχθρική προς τη Δύση και ιδίως τη Γαλλία, την πρώην αποικιοκρατική δύναμη.

«Η κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο γνωστοποιεί στην εθνική και διεθνή κοινή γνώμη ότι έλαβε την απόφαση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Γαλλία από τις 26 Ιουνίου 2026» αναφέρεται στην ανακοίνωση που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Το καθεστώς κατηγορεί τη Γαλλία ότι τρέφει «νεοαποικιακές φιλοδοξίες» και στηρίζει ενεργά «τα ανατρεπτικά και τρομοκρατικά δίκτυα που βυθίζουν στο πένθος τη χώρα και το Σαχέλ».

Όπως συμβαίνει και σε γειτονικές χώρες της, η Μπουρκίνα Φάσο εδώ και μια δεκαετία βιώνει τζιχαντιστική βία από ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση «στοχεύει αποκλειστικά το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών» και δεν αμφισβητεί «τους ιστορικούς, ανθρωπιστικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters