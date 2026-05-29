Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) διέψευσε αναφορές που κυκλοφόρησαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες δυνάμεις του Ιράν κατέρριψαν αμερικανικό αεροσκάφος.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν καταρρίφθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Όλα τα αεροπορικά μέσα των ΗΠΑ είναι καταγεγραμμένα».

Νωρίτερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος «καταστράφηκε» στην επαρχία Τζαμ, στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της, Μασούντ Τανγκεστάνι.

