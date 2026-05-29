Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) διέψευσε αναφορές που κυκλοφόρησαν σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες δυνάμεις του Ιράν κατέρριψαν αμερικανικό αεροσκάφος.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν καταρρίφθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Όλα τα αεροπορικά μέσα των ΗΠΑ είναι καταγεγραμμένα».

🚫CLAIM: Iran’s state TV claimed Iranian forces downed a U.S. aircraft near Bushehr. FALSE. ✅TRUTH: No U.S. aircraft were shot down. All U.S. air assets are accounted for. pic.twitter.com/2EaKJ2Fj3d — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026

Νωρίτερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος «καταστράφηκε» στην επαρχία Τζαμ, στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της, Μασούντ Τανγκεστάνι.