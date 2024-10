Αργά το απόγευμα της Τετάρτης (2/10), η Χαμάς με ανακοίνωσή της ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση σε σταθμό του τραμ στην πόλη Γιάφα νότια του Τελ Αβίβ. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν 7 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 10.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Έλληνας Ίωνας Καρούσης.

Ένας νεαρός έλληνας, ο 25χρονος Ίωνας Καρούσης, γιος εξέχοντος στελέχους της Ελληνικής κοινότητας στο Ισραήλ, είναι ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής επίθεσης, που συνέβη από «μοναχικούς λύκους» στη Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Ο νεαρός γιός του γνωστού καθηγητή νευρολογίας Δημήτρη Καρούση και προέδρου της Ισραηλινής εταιρείας Νευροανοσολογίας, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την ελληνική κοινότητα στο Τελ Αβίβ.

Ο πατέρας του θεωρείται από τους σημαντικότερους Έλληνες Νευρολόγους και είναι ο πρώτος μη Εβραίος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή στον Ισραήλ.

«Η επιστημονική έρευνα ήταν ο κύριος λόγος για μένα να έρθω εδώ στο Ισραήλ» δήλωνε προ ετών εξηγώντας τους λόγους που μετακόμισε τότε με την οικογένειά του εκεί: «To Ισραήλ είναι ένα από τα πιο προηγμένα κράτη παγκοσμίως στην επιστημονική έρευνα. Ακολουθεί στρατηγική που του επιτρέπει σε ορισμένα πεδία να ηγείται των παγκόσμιων εξελίξεων. Ένα από τα πεδία είναι οι θεραπείες με χρήση βλαστοκυττάρων».

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, που αναφέρει ότι μεταξύ των επτά θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης, περιλαμβάνεται και ένας Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ιεροσολύμων.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος» ανάφερε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια στάση του τραμ, στη Λεωφόρο Ιερουσαλήμ.

