Αργά το απόγευμα της Δευτέρας 6 Μαΐου, έγινε γνωστό ότι η ηγεσία της Χαμάς αποδέχθηκε τελικά τους όρους για εκεχειρία στη Γάζα. Λίγες ώρες πριν ο Ισραηλινός στρατός είχε αρχίσει τις πρώτες επιχειρήσεις στην ανατολική Ράφα, ενώ είχαν ήδη δοθεί οι οδηγίες μέσω sms στους Παλαιστίνιους κατοίκους να εκκενώσουν τις συνοικίες και να αποχωρήσουν προς ειδικά διαμορφωμένους χώρους, υποδοχής προσφύγων στην κεντρική Γάζα.

Έτσι τη Δευτέρα του Πάσχα, η στρατιωτική και η πολιτική κατάσταση στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας ήταν κάτι παραπάνω από συγκεχυμένη με τον διεθνή παράγοντα και τους παρατηρητές να κρατούν την ανάσα τους αναμένοντας τις εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING: Hamas said in a statement that it had accepted a Gaza ceasefire proposal from Egypt and Qatar https://t.co/EdnKyv4pqk pic.twitter.com/RfuXZm78tu

— Reuters (@Reuters) May 6, 2024