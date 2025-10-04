Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι «ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η Χαμάς, δηλώνοντας έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το βράδυ της Παρασκευής το Al Jazeera, η Χαμάς υπέβαλε την απάντησή της στην πρόταση των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Είχε προηγηθεί, νωρίτερα, τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου προς την οργάνωση, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν η Χαμάς δεν απαντήσει μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (5/10) στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, θα ακολουθήσει η κόλαση.

Η οργάνωση, δήλωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, σύμφωνα με την πρόταση του Τραμπ.

Απορρίπτει τον αφοπλισμό της «μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή»

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Επίσης, σε τηλεγράφημα του Reuters, αναφέρεται ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.

Η στάση αυτή της Χαμάς ερμηνεύεται ως σημαντική μετατόπιση στις θέσεις της και δημιουργεί προσδοκίες για εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις που, εφόσον προχωρήσουν, ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ολόκληρη η δήλωση της Χαμάς

Η παλαιστινιακή ομάδα δηλώνει ότι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα και να αποσυρθούν πλήρως οι ισραηλινές δυνάμεις από τον θύλακα, είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς – σύμφωνα με το σχέδιο ανταλλαγής που περιγράφεται στην πρόταση του Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας.

«Συμφωνούμε να παραδώσουμε τη διοίκηση της Γάζας σε ένα ανεξάρτητο σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη» αναφέρει.

Και καταλήγει:

«Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα. Θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η παράδοση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα μέσα σε 72 ώρες είναι «θεωρητική και μη ρεαλιστική».

Το ίδιο στέλεχος της Χαμάς είπε για το σημείο αυτό ότι θέματα σχετικά με το μέλλον της Γάζας θα συζητηθούν εντός του εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος είναι και η Χαμάς. Πρόσθεσε όμως ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητές του παρέλαβαν την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης.