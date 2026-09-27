Την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση για τους Παλαιστίνιους εξέφρασε ο αξιωματούχος της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby του Κατάρ, ξεκαθάρισε ότι ο παλαιστινιακός λαός έχει δοκιμαστεί σκληρά ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία.

«Είτε ανέλθει στην εξουσία ο ένας ή ο άλλος, από το τάδε κόμμα ή από ένα άλλο… ο λαός μας υπέφερε στα χέρια όλων των ισραηλινών κομμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αρνούμαστε κατηγορηματικά το αίμα, τα βάσανα και ο παλαιστινιακός αγώνας να χρησιμεύσουν ως καύσιμο σε αυτές τις εκλογές».

Η αναμέτρηση της 27ης Οκτωβρίου είναι η πρώτη που διεξάγεται στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία άφησε πίσω της 1.221 νεκρούς. Στον πόλεμο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας, ο απολογισμός έχει ξεπεράσει τους 73.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελεγχόμενου από τη Χαμάς υπουργείου Υγείας, τα οποία υιοθετούνται ως αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Οι εκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα αμφίρροπες για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τα ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα και απέρριψε αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, την οποία είχε αποδεχτεί η Χαμάς, αμφισβητώντας την πρόθεση της οργάνωσης να αφοπλιστεί.

Παράλληλα, ο Χαλίλ αλ Χάγια τοποθετήθηκε και για τις παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές που έχει εξαγγείλει η Παλαιστινιακή Αρχή για τις 28 Νοεμβρίου. Εφόσον διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες έπειτα από δύο δεκαετίες. Οι τελευταίες κάλπες είχαν στηθεί το 2006, οδηγώντας στην ήττα της κυρίαρχης Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς από τη Χαμάς. Έκτοτε, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο παραμένει ανενεργό (από το 2007, όταν η Χαμάς ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας), με τον 90χρονο Αμπάς να κυβερνά με διατάγματα από τη Δυτική Όχθη.

Αναφορικά με το εσωτερικό μέτωπο, το στέλεχος της Χαμάς έστειλε μήνυμα συνεννόησης, αναφέροντας: «Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε με τον πρόεδρο Αμπάς για να θέσουμε τις βάσεις ενός εθνικού προγράμματος και να καταλήξουμε σε μια πραγματική ενότητα. Εάν αναβληθούν οι παλαιστινιακές εκλογές, αυτό θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως αφετηρία για να βάλουμε σε τάξη τα του παλαιστινιακού οίκου».