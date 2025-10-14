Εκρήξεις, που προκλήθηκαν από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και ομάδων που η ισλαμιστική οργάνωση έχει χαρακτηρίσει «καταζητούμενες και παράνομες», ακούστηκαν ανατολικά της πόλης της Γάζας το πρωί της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανταποκριτή του κρατικού αραβικού καναλιού Al-Hadath.

Ο ανταποκριτής πρόσθεσε ότι η Χαμάς είχε στοχεύσει «συνεργάτες του Ισραήλ», που βρίσκονταν εντός του θύλακα. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ανέφερε πως η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι είχε εμπλακεί σε μια εκστρατεία μεγάλης κλίμακας στη Σέτζαγια κατά «συνεργατών του Ισραήλ».

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως δεκάδες άτομα σκοτώθηκαν σε όλη τη Γάζα από τη Χαμάς, μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης.

«Τους αντιμετωπίσαμε σύμφωνα με τους κανόνες, ως καταζητούμενα άτομα που αρνήθηκαν να παραδοθούν», δήλωσε πηγή της Χαμάς στο Al-Hadath.

Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο δείχνουν τη Χαμάς να εκτελεί δημοσίως Παλαιστινίους εξ επαφής.

Χαμάς: Σημειώθηκε επίθεση από ισραηλινά drones στο νότιο τμήμα της Γάζας

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές πως πραγματοποιήθηκε επίθεση από ισραηλινά drones στο νότιο τμήμα της Γάζας. Σύμφωνα με το Safa News, ισραηλινά drones βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά και νοτιοανατολικά του Χαν Γιούνις.

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) ισχυρίζονται πως πυροβόλησαν κατά μιας ομάδας υπόπτων, που είχε περάσει την «κίτρινη γραμμή» και πλησίαζαν μια θέση τους στη συνοικία Σέτζαγια.

Η κίνηση των υπόπτων «αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσαν οι IDF.

Ο στρατός ανέφερε ότι προσπάθησε να «απωθήσει» τους υπόπτους, αλλά όταν αυτοί δεν έφυγαν από την περιοχή, οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ.

«Οι αναφορές σχετικά με τη διείσδυση τρομοκρατών σε θέση των IDF είναι ανακριβείς», πρόσθεσε ο στρατός. «Οι IDF καλούν τους κατοίκους της Γάζας να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να μην πλησιάσουν τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή».

Υπό τον έλεγχο της Χαμάς

Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, η γαλλική εφημερίδα Le Monde μεταδίδει από τη Λωρίδα της Γάζας πως η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, αφού ολοκλήρωσε τον συντονισμό της ανταλλαγής ισραηλινών ομήρων με φυλακισμένους Παλαιστίνιους, άρχισε προοδευτικά να αποκαθιστά τον έλεγχό της στον παλαιστινιακό θύλακα, συγκρουόμενη με αντίπαλες πολιτοφυλακές.

Αυτή τη φορά, δεν φέρουν ούτε τις γνωστές κουκούλες στο κεφάλι τους, ούτε και τη χαρακτηριστική πράσινη κορδέλα των ταξιαρχιών Αλ Κασάμ. Όμως, οι άνδρες των ένοπλων οργανώσεων της Χαμάς βρίσκονται εκεί, με το πρόσωπο καλυμμένο, φορώντας ένα μαύρο πηλήκιο. Με τα όπλα ανά χείρας, καθοδηγούν την κίνηση στους δρόμους, κυρίως όσον αφορά το πλήθος των Παλαιστινίων που μεταναστεύει προς Βορρά από το Χαν Γιούνις. Τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, ήταν αυτοί οι οποίοι υποδέχθηκαν τους 2.000 φυλακισμένους Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές.

Παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα αόρατοι, δίνοντας την εντύπωση ενός απόλυτου κενού εξουσίας στη Γάζα. Τα στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος, όμως, αποδεικνύουν τα τελευταία 24ωρα πως διατηρούν τον έλεγχο και πως είναι σε θέση να συντονίζουν επιχειρήσεις, όπως την εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση ανταλλαγής των ομήρων. Ο συντονισμός αυτός άρχισε το πρωί της Δευτέρας, μέσα σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, πολύ μακριά από τις γνωστές – στους παρατηρητές – σκηνοθεσίες του παρελθόντος, που συνόδευαν τις προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων.

Οι άντρες της Χαμάς, συνοδεύοντας διακριτικότατα τα mini bus του Ερυθρού Σταυρού, που μόλις είχαν φτάσει από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων στη Ράφα, κατέδειξαν πως είναι σε θέση να ελέγχουν την κατάσταση.