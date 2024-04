Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους οι οποίοι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσής της την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Οι δύο όμηροι παρουσιάζονται ως ο Κιθ Σίγκελ, 64 ετών, και ο ‘Ομρι Μιράν 47 ετών. Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων επιβεβαίωσε την ταυτότητά τους.

