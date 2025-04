Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς έδωσαν το Σάββατο στη δημοσιότητα το Σάββατο βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο, που διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο λεπτά, οι όμηροι λένε ότι επέζησαν από μια φερόμενη ισραηλινή επίθεση. Ένας από τους δύο άνδρες φαίνεται τραυματισμένος, με επιδέσμους στο πρόσωπο και στο δεξί του χέρι.

Hamas just released this video.

Israeli hostages give a clear message to the Israeli government and the IOF. pic.twitter.com/DNCGoILq7e

— Janine Çelebi-K 🐣 (@CelebiKrause) April 5, 2025