Τον Χαλίλ Αλ Χαΐγια όρισε ως νέο γενικό ηγέτη της η Χαμάς, όπως γνωστοποίησε σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Ο Αλ Χαΐγια αναλαμβάνει τα ηνία διαδεχόμενος τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος έπεσε νεκρός το 2024 σε μάχη με τον ισραηλινό στρατό, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας που διεξαγόταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Έχοντας διατελέσει εξόριστος ηγέτης της Γάζας και κορυφαίος διαπραγματευτής, ο Αλ Χαΐγια αναδείχτηκε σταδιακά σε πρόσωπο-κλειδί για την ηγεσία της Χαμάς. Η επιρροή του ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Σινουάρ, αλλά και του Ισμαήλ Χανίγιε, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων στο πρακτορείο Reuters, ο Αλ Χαΐγια συγκαταλεγόταν στα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης που είχαν μπει στο στόχαστρο ισραηλινής επίθεσης η οποία είχε εξαπολυθεί στη Ντόχα το 2025.