Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τα ξημερώματα ότι παρέλαβε τις σορούς των τεσσάρων ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα φέρετρα μεταφέρθηκαν, με αιγυπτιακή μεσολάβηση, σε μονάδα του στρατού στο σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ. Η προκαταρκτική διαδικασία ταυτοποίησης έχει αρχίσει τώρα στο ισραηλινό έδαφος», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

UPDATE: Israeli forces received the coffins of four killed hostages from the Red Cross via Egyptian mediation, the Israeli Prime Minister’s Office said. The bodies are currently undergoing initial examinations for identification in Israeli territory.

