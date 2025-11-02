Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας φέρετρα με τις σορούς τριών ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, η οποία προβλέπει και ανταλλαγές αυτού του τύπου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, τρία φέρετρα με τις σορούς ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι μεταφέρθηκαν υπό τη μέριμνά του και είναι καθ’ οδόν προς τα στρατεύματα του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Λίγο αργότερα, η είδηση επιβεβαιώθηκε και από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έχει πλέον επιστρέψει τα λείψανα 20 εκ των 28 πτωμάτων που βρίσκονταν στη Γάζα.