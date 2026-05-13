Από την Ιερουσαλήμ, ο Νικολάι Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης που συνέστησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε τη στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη Χαμάς, θέτοντας τον αφοπλισμό ως προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα.

Σε ομιλία του προς την Ένωση Ξένου Τύπου (FPA), ο Βούλγαρος διπλωμάτης διευκρίνισε ότι η απαίτηση δεν αφορά τη διάλυση της Χαμάς ως πολιτικού κινήματος, αλλά την πλήρη αποστρατιωτικοποίησή της. Το κίνημα μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται ως πολιτική οντότητα:

«Δεν ζητάμε από τη Χαμάς να εξαφανιστεί ως πολιτική οντότητα (…) από την άλλη, αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι ότι οι ένοπλες φράξιες ή οι πολιτοφυλακές που διαθέτουν ξεχωριστές δομές στρατιωτικής διοίκησης, δικά τους οπλοστάσια ή δίκτυα τούνελ δεν μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα με μια μεταβατική παλαιστινιακή αρχή».

Αναφερόμενος στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης εκτίμησε πως η αποκατάσταση της περιοχής θα απαιτήσει χρόνο που αγγίζει τα όρια μιας ολόκληρης γενιάς.

«Η Γάζα χρειάζεται το έργο μιας γενιάς για να ορθοποδήσει», τόνισε ο Μλαντένοφ, λέγοντας ότι πρέπει να απομακρυνθούν δεκάδες εκατομμύρια τόνοι ερειπίων. Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες στερούνται μόνιμης στέγασης και βασικής πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση.