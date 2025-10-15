Η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι προτίθεται να παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς ομήρων στο Ισραήλ την Τετάρτη, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στους The Times of Israel διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή και δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος.

Η νέα αυτή παράδοση θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των σορών που έχουν επιστραφεί από τη Χαμάς σε 12, ενώ άλλοι 16 όμηροι φέρονται να παραμένουν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εντοπίσει όλες τις σορούς, καθώς ορισμένες βρίσκονται κάτω από ερείπια κτηρίων και σηράγγων που έχουν βομβαρδιστεί από τον ισραηλινό στρατό, ενώ άλλες βρίσκονται σε περιοχές που τελούν υπό ισραηλινό έλεγχο.

Το Ισραήλ απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως προσχήματα για καθυστέρηση, και σε απάντηση έχει περιορίσει την ανθρωπιστική βοήθεια, διατηρεί κλειστό το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο και απειλεί με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αν η τρομοκρατική οργάνωση δεν επιστρέψει άμεσα τις υπόλοιπες σορούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Χαμάς παραπλάνησε τους μεσολαβητές αναφορικά με τον αριθμό των σορών που είχε τη δυνατότητα να παραδώσει, πριν την επίτευξη της συμφωνίας.

«Μας είπαν ότι είχαν 24 ή 26 σορούς ομήρων και φαίνεται πως τελικά δεν έχουν αυτόν τον αριθμό, καθώς μιλάμε για πολύ λιγότερους», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως θέλει να επιστραφούν όλοι.

Πηγή: Times of Israel