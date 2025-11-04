Τη σορό ακόμη ενός Ισραηλινού ομήρου που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, αναμένεται να παραδώσει απόψε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός από τους αιχμαλώτους της (ισραηλινής) κατοχής, που βρέθηκε στη συνοικία Σουτζάγια, στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας», ανέφερε η οργάνωση στο λογαριασμό της στο Telegram.

Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Ανανγώστου