Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, τη σορό ενός ομήρου στο Ισραήλ. Χθες, η Οργάνωση είχε ανακοινώσει τον εντοπισμό της, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού κρατούμενου, η εκταφή της οποίας έγινε χθες (την Κυριακή) στη Λωρίδα της Γάζας, στις 20:00», τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, λέει το κείμενο.

Θα είναι ο 13ος νεκρός όμηρος που κρατείτο στη Γάζα και παραδίδεται εκ των 28 που η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει δεσμευτεί να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.