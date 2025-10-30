Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ στις 16:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, δύο σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ ανακοίνωσαν στον λογαριασμό τους στο Telegram ότι θα παραδώσουν τις σορούς «δύο Ισραηλινών κρατουμένων».

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.