Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι μαχητές της εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων κατά ισραηλινών δυνάμεων εντός λιβανικού εδάφους, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.
Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση παραθέτει τους βασικούς στόχους των επιθέσεων:
- Κατάρριψη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου Hermes 900 πάνω από την πόλη αλ-Καντάρα, με τη χρήση πυραύλου εδάφους-αέρος.
- Πλήγμα σε άρμα μάχης Merkava στην ίδια περιοχή, μέσω εκρηκτικού drone.
- Επίθεση κατά ισραηλινών στρατιωτών στην πόλη αλ-Τάιμπεχ με «σμήνος» μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
- Χτυπήματα με UAV εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νεοσύστατο φυλάκιο Nimr al-Jamal.
- Στόχευση στρατιωτικής μπουλντόζας κατά τη διάρκεια κατεδάφισης κατοικιών στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ.
- Επίθεση με εκρηκτικό drone σε ισραηλινούς στρατιώτες στην κεντρική πλατεία της αλ-Καντάρα.
