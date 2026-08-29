Την πλήρη αντίθεσή του στο σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ, εξέφρασε εκ νέου ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ. Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ναΐμ Κάσεμ κατέστησε σαφές ότι, παρά τα ισχυρά πλήγματα που έχει δεχθεί η οργάνωση από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, δεν προτίθεται να καταθέσει τα όπλα.

Απόρριψη του αφοπλισμού και των «πιλοτικών ζωνών»

Στο διάγγελμά του, μέσω του δικτύου Αλ Μανάρ, ο ηγέτης του σιιτικού κινήματος χαρακτήρισε τη συμφωνία «αθέμιτη και ταπεινωτική», υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου.

Η συγκεκριμένη πρόταση, η οποία συντάχθηκε τον Ιούνιο με αμερικανική διαμεσολάβηση, ορίζει τη σταδιακή ανάληψη του ελέγχου του νότιου Λιβάνου από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ωστόσο, θέτει ως απαράβατο όρο τη σταδιακή αποσυναρμολόγηση του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ, ξεκινώντας από καθορισμένες πιλοτικές περιοχές. Ο Κάσεμ απέρριψε τόσο το καθεστώς αυτών των ζωνών, όσο και τη συγκρότηση διεθνούς επιτροπής που θα επιβλέπει την εφαρμογή των όρων.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων και η ανθρωπιστική κρίση

Σύμφωνα με πηγές από την προεδρία του Λιβάνου, οι πρόσφατες επαφές στη Ρώμη εστιάστηκαν στη σύνθεση της διεθνούς επιτροπής που θα επιτηρεί την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού και την καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ. Ένας νέος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Η ανάφλεξη στην περιοχή κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η ισραηλινή απάντηση υπήρξε καταιγιστική, με εκτεταμένους βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους στον Λίβανο.

Επιμονή παρά τη συνεχιζόμενη ένταση

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και τις διπλωματικές επαφές, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πεδίο δεν έχουν σταματήσει πλήρως. Το Ισραήλ διατηρεί τον έλεγχο μιας «ζώνης ασφαλείας» στα νότια, ενώ τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε νέα έξαρση βομβαρδισμών με θύματα αμάχους.

Από την πλευρά της, η ηγεσία της Χεζμπολάχ διαμηνύει πως, παρά την παύση των δικών της επιθέσεων τους τελευταίους μήνες, η στάση της παραμένει αμετακίνητη.

Αν και η οργάνωση εν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού τους τελευταίους δύο και πλέον μήνες, ο επικεφαλής της τόνισε χθες ότι «κρατάμε το κεφάλι ψηλά και δεν παραδινόμαστε».