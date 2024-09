Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του επί 32 χρόνια ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να μάχεται το Ισραήλ.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) το μεσημέρι του Σαββάτου (28.9.24) ότι ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε σε δήλωση, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στον ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης που υποστηρίζεται και εξοπλίζεται από την Τεχεράνη εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, ο Χαμενεΐ έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία μέσα στο Ιράν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας να έχουν ληφθεί επί τόπου.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ καταδίκασε τη δολοφονία «του ανυπεράσπιστου λαού του Λιβάνου» λέγοντας ότι «αποδείχθηκε η κοντόφθαλμη και ανόητη πολιτική των ηγετών του Ισραήλ».

IT IS OBLIGATORY FOR ALL MUSLIMS to stand proudly with the people of Lebanon and Hezbollah with their resources and help it in confronting the usurping, oppressive and evil regime.

