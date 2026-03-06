Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου προειδοποίησε τους κατοίκους πόλεων και κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ως και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με μήνυμα στα εβραϊκά που δημοσιοποίησε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.