Την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Λιβάνου καταδίκασε ο ηγέτης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ.

Όπως ισχυρίζεται, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να υποχρεώσει τη Βηρυτό να κάνει παραχωρήσεις στο Ισραήλ.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η οργάνωσή του «δεν θα καταθέσει τα όπλα της».

Η Ουάσιγκτον απαιτεί από την κυβέρνηση του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, η οποία εμφανίζεται αποδυναμωμένη μετά την πολύμηνη σύγκρουση με το Ισραήλ πέρυσι, ενώ επιδιώκει επίσης να διακόψει τη χρηματοδότηση του ισλαμιστικού κινήματος.

«Η Αμερική ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση (του Λιβάνου) να κάνει παραχωρήσεις άνευ ανταλλαγμάτων ή εγγυήσεων φιλοδοξώντας να δώσει στο Ισραήλ ελευθερία κινήσεων», δήλωσε ο σεΐχης Κάσεμ σε ομιλία του η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το κανάλι Al Manar της Χεζμπολάχ. «Ο ρόλος της κυβέρνησης δεν είναι να ακούει τις αμερικανικές διαταγές και να προχωρά στην εφαρμογή τους», συμπλήρωσε.

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών συναντήθηκε με λιβανέζους αξιωματούχος το προηγούμενο 48ωρο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι αποφασισμένη «να διακόψει την χρηματοδότηση» της Χεζμπολάχ από το Ιράν, δήλωσε χθες Δευτέρα ο υφυπουργός Οικονομικών Τζον Χάρλεϊ. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, από την αρχή του έτους το Ιράν έχει ενισχύσει τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου με πάνω από 1 δισεκ. δολάρια.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 ύστερα από έναν χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά προπυργίων του φιλοϊρανικού κινήματος, το οποίο κατηγορεί πως επιδιώκει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου