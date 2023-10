Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε σήμερα το λιβανέζικο, σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ότι επιδιώκει τη στρατιωτική κλιμάκωση στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, με κίνδυνο να παρασύρει τον Λίβανο στον πόλεμο, έπειτα από τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ισραήλ και μαχητών της οργάνωσης.

«Η Χεζμπολάχ επιτίθεται και σέρνει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά από τον οποίο κινδυνεύει να χάσει πολλά», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόρνικους σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (Twitter).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ένταση στη μεθόριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου οξύνθηκε περαιτέρω χθες Σάββατο μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν έξι μαχητές της Χεζμπολάχ.

«Το κράτος του Λιβάνου είναι πραγματικά έτοιμο να διακινδυνεύσει ό,τι έχει απομείνει από τη λιβανέζικη ευημερία και κυριαρχία προς όφελος τρομοκρατών της Γάζας;», διερωτήθηκε ο Κόνρικους.

«Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουν οι λιβανέζικες αρχές και στο οποίο πρέπει να απαντήσουν», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την ίδια στιγμή, προετοιμάζοντας την χερσαία εισβολή, το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι θα εντείνει τους βομβαρδισμούς. Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι ο ισραηλινός στρατός θα «εμβαθύνει» και θα «αυξήσει» τις επιθέσεις του στη Γάζα.

Νέες ανταλλαγές πυρών χθες Σάββατο μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της λιβανέζικης Χεζμπολάχ προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες στη μεθόριο μεταξύ Ισραήλ- Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έξι μαχητές της σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ενώ ο Ισλαμικός Τζιχάντ επεσήμανε ότι ένα μέλος του σκοτώθηκε.

Το εθνικό πρακτορείο του Λιβάνου NNA μετέδωσε χθες το βράδυ ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε επιδρομές κοντά στη μεθόριο, κυρίως στην Άλμα αλ Σάαμπ, τη Γιάριν και τη Νταΐρα, ενώ έκανε λόγο για «σοβαρούς βομβαρδισμούς κοντά στη Γιαρούν».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του Σαββάτου σημειώθηκε σειρά περιστατικών στο βόρειο Ισραήλ, όπως η εκτόξευση αντιαρματικής ρουκέτας από μαχητές της Χεζμπολάχ με κατεύθυνση το χωριό Μπαράμ, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Ο στρατός επεσήμανε επίσης ότι έπληξε θέση από την οποία η Χεζμπολάχ θα εκτόξευε αντιαρματικές ρουκέτες προς τη μεθοριακή πόλη Σλόμι.

Δύο Ταϊλανδοί τραυματίστηκαν από θραύσματα οβίδων κοντά στο χωριό Μαργκαλιότ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή την εκκένωση της Κιριάτ Σμόνα, μιας πόλης στη μεθόριο με τον Λίβανο που μετρά περίπου 25.000 κατοίκους.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι στοχοθέτησε τον τομέα Χανίτα με «κατευθυνόμενους πυραύλους», όπως και «το αλ Άμπαντ», σημειώνοντας ότι εκεί κατέστρεψε «τεχνικό εξοπλισμό». Πρόσθεσε ότι βομβάρδισε «τη θέση της Ρουγαϊσάτ αλ Άλαμ».

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, ο σεΐχης Νάιμ Κάσεμ, εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: «Με βάση τα γεγονότα, αν υπάρξει ένα συμβάν που απαιτεί ενισχυμένη επέμβαση από την πλευρά μας, θα το πράξουμε», τόνισε στη διάρκεια της κηδείας μέλους της σιιτικής οργάνωσης.

Οι νέες αυτές ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν την ώρα που ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επισκεπτόταν Ισραηλινούς στρατιώτες που σταθμεύουν στο βόρειο τμήμα της χώρας. «Η Χεζμπολάχ αποφάσισε να πάρει μέρος στη μάχες και πληρώνει το τίμημα», δήλωσε.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Ναζίμπ Μικάτι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε «την αυξανόμενη ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης» στα σύνορα. Επίσης «υπογράμμισε τη συνεχή αμερικανική στήριξη» στις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ανοίξει δεύτερο μέτωπο στο βόρειο Ισραήλ, όπου καθημερινά υπάρχουν ανταλλαγές πυρών.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανάμεσά τους 15 μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και άμαχοι όπως και ένας δημοσιογράφος του Reuters, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Από την ισραηλινή πλευρά, τρεις στρατιώτες και ένας άμαχος έχουν σκοτωθεί σε ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ, όπως έχει ανακοινώσει ο στρατός.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι βομβαρδίστηκε το τέμενος Αλ Ανσάρ στην περιοχή. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει εικόνες από το σημείο της επίθεσης, όπου σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει και αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

Roughly 30 minutes ago, the IOF bombed the Ansar Mosque in Jenin Refugee Camp in the WEST BANK. pic.twitter.com/vssC8Pzamr

— روني الدنماركي (@Aldanmarki) October 22, 2023