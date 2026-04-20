Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στον νότιο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να στέλνει σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τους περιορισμούς που έχει θέσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Agence France-Presse, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαρντάλα δήλωσε ότι η οργάνωση θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, τονίζοντας πως πρόκειται για «νόμιμο δικαίωμα άμυνας».

Η «κίτρινη γραμμή» τέθηκε από το Ισραήλ μετά την έναρξη της πρόσφατης εκεχειρίας, με στόχο –όπως αναφέρει– την προστασία των κατοίκων του βόρειου τμήματος της χώρας.

Ο Χασάν Φαρντάλα ξεκαθάρισε παράλληλα ότι «κανείς δεν μπορεί να αφοπλίσει» τη Χεζμπολάχ, απορρίπτοντας τις πιέσεις που ασκούνται τόσο στο εσωτερικό του Λιβάνου όσο και διεθνώς για περιορισμό της δράσης της.

Την ίδια ώρα, επέκρινε τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν για τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ζητώντας την εγκατάλειψή τους και την επιστροφή σε μια «εθνική συναίνεση».

Ο βουλευτής προειδοποίησε επίσης ότι η οργάνωση «δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια» σε περίπτωση νέων επιθέσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, ανάλογα με τις αποφάσεις της ηγεσίας της.