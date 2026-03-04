Το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, κατά τη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Σε ανακοίνωσή του το κίνημα ανέφερε ότι στοχοποίησε τη βάση με «ομοβροντία πυραύλων υψηλής ποιότητας σε αντίποινα για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση σε δεκάδες λιβανικές πόλεις».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο και αναχαίτισε τα περισσότερα.