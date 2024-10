Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, με ένα βίντεό της στην εβραϊκή γλώσσα, καλεί τους κατοίκους αρκετών ισραηλινών «οικισμών» να τους εκκενώσουν αμέσως.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι αυτοί οι «οικισμοί» έχουν γίνει βάσεις για τον ισραηλινό στρατό και ότι τώρα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι για τους πυραύλους και τις ρουκέτες της Χεζμπολάχ.

WATCH ⚡️

Hezbollah released a Hebrew-language video warning residents of northern Israel to evacuate, claiming these areas are now legitimate military targets for Hezbollah’s missiles and rockets.

Like they haven’t been targeting these cities and towns for the last 12 months.. pic.twitter.com/m3X5TCsou3

— Open Source Intel (@Osint613) October 26, 2024