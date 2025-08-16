Μία απρόσμενη δήλωση έκανε η Χίλαρι Κλίντον λίγο πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Είπε ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία.

Η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον δεν δίστασε να κάνει την εν λόγω πρόταση, μιλώντας στο podcast «Raging Moderates» με την Τζέσικα Τάρλοφ.

«Αν ο Τραμπ καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία που να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, χωρίς ανταλλαγές εδαφών, και με την προοπτική η Ρωσία να αποσυρθεί από κατεχόμενα εδάφη, τότε θα τον προτείνω προσωπικά για το Νόμπελ Ειρήνης», επισήμανε η Χίλαρι Κλίντον.

«Να αποτρέψουμε την επικράτηση της Ρωσίας»

Η δήλωση της πρώην υπουργού ήρθε πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η ίδια διευκρίνισε ότι «ο στόχος μου δεν είναι να επαινέσω τον Τραμπ, αλλά να αποτρέψουμε την επικράτηση της Ρωσίας με την ανοχή ή τη βοήθεια των ΗΠΑ». Σε ανάρτηση, μάλιστα, που πραγματοποίησε στο X, πλαισιώνοντας την πρότασής της για το νόμπελ Ειρήνης, τόνισε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει να γνωρίζει ότι «συναντάται με έναν αντίπαλο που θέλει την καταστροφή της Αμερικής και το τέλος ολόκληρης της δυτικής συμμαχίας».

Απαντώντας ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, χαρακτήρισε τη στάση της Χίλαρι Κλίντον «πολύ ευγενική», προσθέτοντας σκωπτικά ότι «ίσως αρχίσω να τη συμπαθώ ξανά».