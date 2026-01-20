Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε χαοτική κατάσταση βρίσκεται η Χιλή καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που ξεκίνησαν στα μέσα Ιανουαρίου συνεχίζουν να θερίζουν ζωές και περιουσίες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς κελσίου, ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, έχουν οδηγήσει σε ένα από τα πιο θανατηφόρα επεισόδια πυρκαγιών στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με τον απολογισμό να αυξάνεται συνεχώς.

Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, κήρυξε κατάσταση καταστροφής στις επαρχίες Ñuble και Bío Bío, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο, όπου οι φλόγες καίνε ανεξέλεγκτα, ζητώντας από τη στρατιωτική διοίκηση να συντονίσει τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και εκκένωσης των κατοίκων.

Μέχρι χθες, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές, με τον αριθμό των θυμάτων να θεωρείται πιθανό να αυξηθεί καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν κατεστραμμένες περιοχές και να εντοπίζουν αγνοούμενους.

Οι φλόγες έχουν επίσης προκαλέσει αρκετές δεκάδες τραυματισμούς, σύμφωνα με επίσημες εκθέσεις.

Η έκταση των καταστροφών είναι τεράστια: περισσότερα από 30.000 έως 35.000 εκτάρια δασικής και οικιστικής γης έχουν καεί, ένα μέγεθος που αντιστοιχεί σε εκτάσεις κατά πολύ μεγαλύτερες από μεγάλες αστικές περιοχές, και εκατοντάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους για να σωθούν από την επέλαση της φωτιάς· οι αρχές έχουν αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από τις εστίες τους, με πολλές κοινότητες να βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης ή να βρίσκονται σε διαδικασία οργανωμένης μετακίνησης σε ασφαλέστερες ζώνες.

Οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις αντιμετώπισης καταστροφών δίνουν μάχη με 24 ενεργές εστίες φωτιάς, πολλές εκ των οποίων παραμένουν ανεξέλεγκτες λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Η δασική υπηρεσία CONAF βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών, αλλά οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 37 °C, δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό κάθε προσπάθεια περιορισμού των μετώπων.

Αυτό που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση είναι η πρωτοφανής ξηρασία που πλήττει τη Χιλή τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας την ευφλεκτότητα των δασικών εκτάσεων και επιτρέποντας στις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα από δάση σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι Puelche στην περιοχή και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν δημιουργήσει απειλητικά καιρικά μοτίβα που επιδεινώνουν την εξάπλωση.

Σε πολλές τοπικές κοινότητες, όπως στις πόλεις Penco και Lirquén κοντά στο Concepción, οι πλημμύρες των φλόγων έχουν καταστρέψει συνοικίες ολόκληρες, αφήνοντας πίσω τους καμμένα σπίτια, καταστήματα, υποδομές και κατεστραμμένα αυτοκίνητα — εικόνες που θυμίζουν καταστροφή. Οι αρχές έχουν επιβάλει απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στις πληγείσες ζώνες και έχουν δημιουργήσει καταφύγια για τους εκτοπισμένους.

Η κυβέρνηση έχει λάβει διεθνή υποστήριξη, με χώρες όπως το Μεξικό, η Αργεντινή και η Βραζιλία να δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν με μέσα και προσωπικό στην επιχείρηση αντιμετώπισης της κρίσης.

Καθώς η μάχη συνεχίζεται και η θερμή περίοδος επιμένει στη νότια Χιλή, οι επιστήμονες και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή και η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνουν την πιθανότητα επανάληψης τέτοιων καταστροφικών επεισοδίων στο μέλλον, καθιστώντας ουσιαστική την ανάγκη για μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.

Με πληροφορίες από: Associated Press