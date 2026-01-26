Αρκτικό το ψύχος στις κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες της Αμερικής. Έχουν ντυθεί στα λευκά, ενώ η θερμοκρασία είναι έως και 30 βαθμούς υπό του μηδενός.

Μπορεί οι εικόνες να είναι όμορφες, τα πράγματα όμως είναι πολύ επικίνδυνα. Οι μετακινήσεις είναι δύσκολες, χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, οι διακοπές ρεύματος είναι εκτεταμένες, ενώ 1.000.000 νοικοκυρία έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι και 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Επιστήμονες μιλούν για την κακοκαιρία του αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που τόσες πολλές κομητείες έχουν δεχτεί προειδοποίηση ότι θα επηρεαστούν από την ακραία χιονοθύελλα, η οποία διανύει μία διαδρομή 2.200 μιλίων, επηρεάζοντας συνολικά 40 πολιτείες.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους. Οι Πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι εκείνες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας.

Παράλληλα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει και η Νέα Υόρκη, η οποία σήμερα είναι στο επίκεντρο και αναμένεται να δεχτεί ακόμα και 20 με 30 εκατοστά χιονιού ώρες μέχρι και αύριο, λένε οι ειδικοί.

37 από τις 50 Πολιτείες της Αμερικής πλήττονται

«Ήδη έχουμε πολλά εκατοστά χιόνι στο Νασβιλ και μετεωρολόγοι λένε πως μπορεί να φτάσει πάνω από 15 εκατοστά μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Αυτό αντιστοιχεί σε χιονόπτωση που αναμένεται κανονικά για ολόκληρη τη σεζόν», αναφέρεται σε ρεπορτάζ του CBS.

Από το Κολοράντο στα δυτικά, το Νέο Μεξικό, το Τέξας και το Τενεσί στα νότια, έως το Μέιν στα ανατολικά οι κάτοικοι ξύπνησαν σε ένα απέραντο και παγωμένο λευκό τοπίο.

Δείτε live την κακοκαιρία στο Τέξας:

Από το Νέο Μεξικό, έως το Μέιν από τα νοτιο-δυτικά, έως τα βορειο-δυτικά. Από τον Νέο Μεξικό έως το Μέιν, για πολλούς θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον μία ημέρα έως ότου δουν κάποια βελτίωση, μεταδίδει το FOX NEWS.

Δείτε live την κακοκαιρία στη Νέα Υόρκη:

«Τη νύχτα μπορούσες να ακούσεις το χιονόνερο να χτυπάει τους τοίχους του κτηρίου μας. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα σας δείξω ότι βγαίνοντας έξω και μαζεύοντας το χιόνι που πέφτει και καλύπτει το έδαφος περίπου 10 εκατοστά, δεν είναι το παραδοσιακό χιόνι», σημείωσε μετεωρολόγος στο CNN.