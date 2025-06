Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα την Τετάρτη σε δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ (το τηλεοπτικό δίκτυο CNN και οι εφημερίδες New York Times και Washington Post που υποστηρίζουν ότι το Ιράν πιθανόν μετέφερε ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου λίγο πριν από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον των προαναφερόμενων μέσων ενημέρωσης που αποκάλυψαν το περιεχόμενο διαβαθμισμένου εγγράφου της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, δημιουργώντας αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών, προς υποστήριξη του Ισραήλ, στις εγκαταστάσεις του Φορντό, νότια της Τεχεράνης, της Νατάνζ και της Ισφαχάν (κεντρικά).

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα πλήγματα με διατρητικές βόμβες κατέστρεψαν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν στόχοι.

Ειδικοί όμως επισήμαναν το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να είχε προετοιμαστεί για την επίθεση μεταφέροντας αλλού περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, επίπεδο αρκετά κάτω, όμως όχι πολύ μακριά από το 90%, που απαιτείται για να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε για το συγκεκριμένο θέμα στο Fox News: «Μπορώ να σας πω ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμιά ένδειξη ότι το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού μεταφέρθηκε αλλού πριν από τους βομβαρδισμούς, όπως είδα να μεταδίδεται ψευδώς».

«Όσο για αυτό που υπάρχει στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είναι θαμμένο κάτω από χιλιόμετρα συντριμμιών, λόγω της επιτυχίας των βομβαρδισμών το βράδυ του Σαββάτου» (σ.σ. νωρίς το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας), πρόσθεσε η Καρολάιν Λέβιτ.

. @PressSec Karoline Leavitt said the FBI and Justice Department are looking into leaked intelligence on Iran’s nuclear capabilities following the U.S. strikes. pic.twitter.com/21uV5huB5o

Ωστόσο, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας την Κυριακή στο ABC, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με το Ιράν για την τύχη του υλικού. «Τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να διασφαλίσουμε τι θα γίνει με αυτό το πυρηνικό καύσιμο».

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν 14 υπερβαρέα βλήματα GBU-57 (“bunker busters”, βάρους 13.600 κιλών το καθένα) εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της θωρακισμένης βάσης στο Φορντό, που βρίσκεται μέσα σε βουνό.

Ο Τραμπ συνέχισε να υποστηρίζει δημοσίως ότι οι εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν πλήρως» και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «εξουδετερώθηκε για χρόνια».

Ωστόσο, η αρχική απόρρητη αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών, που διέρρευσε μέσω του CNN, εκτίμησε ότι δεν επήλθε πλήρης καταστροφή και ότι η καθυστέρηση στο ιρανικό πρόγραμμα δεν ξεπερνά τους λίγους μήνες.

Από την δική του πλευρά ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ υποστήριξε την Τετάρτη ότι μια σειρά αξιόπιστων πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υπέστη σοβαρές ζημιές από τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα και ότι θα χρειαστούν χρόνια για να ανασυγκροτηθεί.

«Η δήλωσή μου επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της CIA, οι οποίες αντικρούουν παράνομα προερχόμενες δημόσιες αναφορές σχετικά με την καταστροφή βασικών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αυτό περιλαμβάνει νέες πληροφορίες από μια ιστορικά αξιόπιστη και ακριβή πηγή/μέθοδο, ότι πολλές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν και θα πρέπει να ξαναχτιστούν τα επόμενα χρόνια» ανέφερε ο Ράτκλιφ στην ανακοίνωσή του.

«Η CIA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα σύνολο αξιόπιστων πληροφοριών δείχνει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πρόσφατα, στοχευμένα πλήγματα. Αυτό περιλαμβάνει νέες πληροφορίες από μια ιστορικά αξιόπιστη και ακριβή πηγή/μέθοδο, σύμφωνα με τις οποίες καταστράφηκαν αρκετές βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και θα πρέπει να ξαναχτιστούν σε βάθος ετών. Η CIA συνεχίζει να συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες αξιόπιστης πηγής για να ενημερώνει πλήρως τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων και τα εποπτικά όργανα. Όταν είναι δυνατόν, θα παρέχουμε επίσης ενημερώσεις και πληροφορίες στο αμερικανικό κοινό, δεδομένης της εθνικής σημασίας του θέματος αυτού και σε κάθε προσπάθεια για την παροχή διαφάνειας».

Η δήλωση αυτή έρχεται μια ημέρα μετά την αναφορά του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ σε μια προκαταρκτική ανάλυση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας που εκπονήθηκε περίπου 24 ώρες μετά τα πλήγματα, η οποία διαπίστωσε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί πιθανότατα έφεραν πίσω την ικανότητα του Ιράν να παράγει πυρηνικό όπλο μόνο κατά μερικούς μήνες.

Σύμφωνα λοιπόν, με το άκρως απόρρητο έγγραφο της DIA στο οποίο αναφέρθηκαν το τηλεοπτικό δίκτυο CNN και οι εφημερίδες New York Times και Washington Post, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για το περιεχόμενό του, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί απλά καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για μερικούς μήνες, δεν το κατέστρεψαν ολοσχερώς, αντίθετα με όσα είπε επανειλημμένα σε δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρόεδρος Τραμπ.

Τα δημοσιεύματα εξόργισαν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ανήγγειλε πως θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του Πιτ Χέγκσεθ σήμερα στις 08:00 (τοπική ώρα· 15:00 ώρα Ελλάδας) στο πλαίσιο του «αγώνα» για την υπεράσπιση «της αξιοπρέπειας των σπουδαίων Αμερικανών πιλότων μας».

Από τη δική της πλευρά η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ δημοσίευσε επίσης στο X την Τετάρτη ότι «νέες πληροφορίες» υποστηρίζουν την άποψη ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «καταστράφηκαν» στα πλήγματα.

«Οι νέες πληροφορίες επιβεβαιώνουν αυτό που ο Πρόεδρος έχει δηλώσει πολλές φορές: Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν καταστράφηκαν», αναφέρει η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών στο X χωρίς να παράσχει αποδείξεις. «Αν οι Ιρανοί επέλεγαν να ξαναχτίσουν, θα έπρεπε να ξαναχτίσουν εξ ολοκλήρου και τις τρεις εγκαταστάσεις (Νατάνζ, Φορντό, Εσφαχάν), κάτι που πιθανότατα θα έπαιρνε χρόνια για να γίνει», συμπληρώνει η Γκάμπαρντ.

New intelligence confirms what @POTUS has stated numerous times: Iran’s nuclear facilities have been destroyed. If the Iranians chose to rebuild, they would have to rebuild all three facilities (Natanz, Fordow, Esfahan) entirely, which would likely take years to do.

The…

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 25, 2025