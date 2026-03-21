Η CIA των ΗΠΑ, η Μοσάντ του Ισραήλ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται για την ανίχνευση σημαδιών του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς παραμένει άφαντος από τότε που ανακηρύχθηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών περίμεναν με ανυπομονησία τον Χαμενεΐ να δημοσιεύσει μια βιντεοσκοπημένη δήλωση για το Nowruz, όπως έκανε παραδοσιακά ο πατέρας του, όμως τελικά εξέδωσε μόνο γραπτή δήλωση.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι πράγματι εκείνος που δίνει εντολές», φέρεται να δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει την κατάσταση ως «απέραντα περίεργη».

«Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα είχαν περάσει από όλο αυτό τον κόπο για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι έχει αναλάβει τα ηνία», προσθέτει ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος λέει επίσης στο Axios ότι η CIA εργάζεται για να επαληθεύσει εάν οι φωτογραφίες του Χαμενεΐ που δημοσιεύθηκαν μαζί με το σημείωμά του για το Nowruz είναι πρόσφατες.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα με κάποια μορφή. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την παράδοση», λέει ο αξιωματούχος.