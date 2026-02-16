Σκληρές εικόνες φέρνει στη δημοσιότητα η Daily Mail με μεθόδους «επανεκπαίδευσης» στρατιωτών της Ρωσίας, οι οποίοι ήταν «ανυπάκουοι».

Σε πλάνα που κατέγραψε Ρώσος Διοικητής, φαίνονται στρατιώτες, που λιποτάκτησαν στον πόλεμο με την Ουκρανία, να υποβάλλονται σε βασανιστήρια, από δικούς τους αξιωματικούς.

Οι στρατιώτες στα βίντεο καταγράφονται ημίγυμνοι μέσα στο χιόνι, σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, και δεμένοι πάνω σε δέντρα.

Στον λαιμό των τεσσάρων ανδρών κρέμονται πινακίδες με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «ηλίθιος», «αλκοολικός» και «δειλός».

Δείτε το βίντεο με τα βασανιστήρια:

Ακούγεται ο αξιωματικός να κατηγορεί τους στρατιώτες για την δειλία τους. Σε κάποιο σημείο τους χτυπά, λέγοντας: «Πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές».

Οι τέσσερις στρατιώτες φανερά τρομοκρατημένοι, συμφωνούν με ό,τι τους πει.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας τέτοια αποτρόπαια και βίαια βίντεο, καθώς τον Ιανουάριο είχε κυκλοφορήσει ακόμα ένα, όπου καταγραφόταν ένας Ρώσος στρατιώτης δεμένος ανάποδα, οποίος εξαναγκάστηκε από Ρώσο αξιωματικό να φάει χιόνι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: DailyMail