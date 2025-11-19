Η Συρία καταδίκασε σήμερα ως «παραβίαση» της κυριαρχίας της την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον νότο της χώρας.

Εκεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

«Παράνομη επίσκεψη – Παραβίαση της κυριαρχίας»

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας επισημαίνεται ότι «Η Συρία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας», καταγγέλλοντας μια «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ