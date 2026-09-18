Η Δανία επισπεύδει τη διαδικασία για τη χορήγηση βοήθειας προς την Ουκρανία, ως απάντηση σε πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου, οι οποίες παρέκαμψαν το αεροσκάφος σε μικρή απόσταση, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Η Δανία είχε ανακοινώσει την Δευτέρα ότι μια ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες χωρίς προειδοποίηση κατά του ελικοπτέρου καθώς φωτογράφιζε το πλοίο στα διεθνή ύδατα , ενώ η Μόσχα σε απάντηση κατηγόρησε τη Δανία ότι πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κοντά στο πολεμικό σκάφος.

Το νέο πακέτο στήριξης για την Ουκρανία εκτιμάται ότι είναι ύψους 1,8δισεακτομμυρίοων δανέζικων κορονών (276 εκατομμυρίων δολαρίων και θα χρησιμοποιηθεί την αντιαεροπορική της άμυνα, ανέφερε η κυβέρνηση.

«Αν οι Ρώσοι πιστεύουν ότι μπορούν να μας εκφοβίσουν… τότε η απάντησή μας είναι να εντείνουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε αρχικά προγραμματίσει», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζέπε Μπρούους στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με βουλευτές.

Η Δανία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους οικονομικής βοήθειας σε κατά κεφαλήν βάση.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να μας πιέσει να περιορίσουμε τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, κάνει λάθος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Ράσμουσεν.