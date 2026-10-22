Η Δανία ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη (22/10) την αγορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από Νορβηγούς και Αμερικανούς κατασκευαστές, ένα χρόνο αφού ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.

«Αγοράσαμε δύο διαφορετικά πυραυλικά συστήματα: Νορβηγικούς πυραύλους κρούσης από την Kongsberg, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 μας, και πυραύλους Anthem από την αμερικανική εταιρεία Covenant, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν από το έδαφος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γίπε Μπρους σε συνέντευξη Τύπου, αρνούμενος να διευκρινίσει τον αριθμό των πυραύλων ή το κόστος αγοράς τους. Η ημερομηνία παράδοσης των πυραύλων επίσης δεν δημοσιοποιήθηκε.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η δανική κυβέρνηση δικαιολόγησε αυτή την αγορά τονίζοντας ότι η ρωσική απειλή θα συνεχίσει να πλανάται πάνω από την Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολιτικής ασφάλειας όπου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αύριο», τόνισε σήμερα ο Μπρους.

Αυτή η κατάσταση αναγκάζει τη Δανία να αποκτήσει αυτή τη νέα στρατιωτική ικανότητα για να ενισχύσει τη δική της δύναμη αποτροπής, καθώς και τη συλλογική αποτροπή του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο υπουργός.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται την ίδια μέρα με την υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας.