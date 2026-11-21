Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Αυτό που επί εβδομάδες θεωρούνταν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τριμερή φωτογράφιση κατέληξε να ανατρέψει το γεωπολιτικό τοπίο την Πέμπτη με την δημοσίευση μιας κοινής «διακήρυξης ειρήνης» Κίνας-ΗΠΑ-Ρωσίας που περιγράφει τομείς συνεργασίας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την παγκόσμια διακυβέρνηση.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης τριμερούς συνάντησης στη Σεντζέν μεταξύ του Κινέζου προέδρου, Xi Jinping, του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump και του Ρώσου προέδρου, Vladimir Putin, η τριάδα εξέδωσε δήλωση που ζητούσε μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, αποδυνάμωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αύξηση των προμηθειών πετρελαίου και διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων. Ο Xi χαρακτήρισε τη συνάντηση «θετική, εποικοδομητική και καρποφόρα», ο Putin την χαρακτήρισε «ανοιχτή και ειλικρινή», ενώ ο Trump δήλωσε ότι ήταν «ένα σπουδαίο και εξαιρετικά σημαντικό ταξίδι».

«Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι απαραίτητες για την επίλυση των διαφορών παγκοσμίως», πρόσθεσε ο Xi, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρακτορείου Xinhua. «Όσο ο διάλογος δεν σταματά, οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές, υπάρχει ελπίδα για ειρήνη», είπε.

Η απόφαση του Trump να συναντηθεί, κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, και να συντάξει μια επίσημη δήλωση που περιελάμβανε τους μακροχρόνιους αντιπάλους της Ουάσινγκτον υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να εκπλήσσει, να ανατρέπει και να αμφισβητεί τους παγκόσμιους κανόνες. Ο Trump απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στις εξωτερικές υποθέσεις παρά στο εσωτερικό, ιδιαίτερα μετά την ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ πριν από δύο εβδομάδες.

Η διακήρυξη υπογράμμισε επίσης τον κεντρικό ρόλο της Κίνας ως οικοδεσπότη και αγωγού σε ό,τι και αν εξελιχθεί η πιθανή τριμερής συνεργασία. Αυτό προέκυψε από τη μακροπρόθεσμη, αν και κατά καιρούς άβολη, συνεργασία του Πεκίνου με τη Μόσχα και την ολοένα και πιο ισότιμη οικονομική, στρατιωτική και τεχνολογική του θέση με την Ουάσινγκτον. «Το ταξίδι του Trump ήταν μια νίκη για τον Xi», δήλωσε ο Jonathan Stivers, μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Ασφάλειας ΗΠΑ-Κίνας, ο οποίος επέκρινε τον Trump για την επιείκεια που έδειξε απέναντι στο Πεκίνο. «Η σύνοδος κορυφής χρησιμοποιήθηκε για να απεικονίσει μια ισχυρή Κίνα τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο εγχώριο κοινό».

Η ισχύς και το βάθος της τριμερούς συμφωνίας αμφισβητούνται από τους αναλυτές

Ενώ η ιδέα μιας τέτοιας τριμερούς συμφωνίας θα ήταν αδιανόητη πριν ο Trump κερδίσει τις πρώτες προεδρικές εκλογές του το 2016, η ισχύς και το βάθος της συμφωνίας που ανακοινώθηκε την Πέμπτη παραμένει ασταθής, ακόμη και καθώς έχει αναστατώσει τους παραδοσιακούς συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ.

«Η τριμερής σύνοδος κορυφής παρήγαγε ως επί το πλείστον θερμές δηλώσεις υποστήριξης για θέματα με τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, όπως η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, η αύξηση της προσφοράς προϊόντων διύλισης πετρελαίου και η πρόληψη της πυρηνικής διάδοσης», δήλωσε ο Jeremy Chan, ανώτερος αναλυτής του Eurasia Group. «Ωστόσο, ο συμβολισμός και η ρητορική που περιβάλλουν την τριμερή σύνοδο κορυφής δεν πρέπει να υποτιμηθούν». Ο Chan είπε ότι αναμένει να ακολουθήσουν περισσότερες. «Και οι τρεις ηγέτες θα καλωσόριζαν περαιτέρω τριμερείς επαφές, συμπεριλαμβανομένων ήδη από τον επόμενο μήνα αυτών στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι». Τα κύρια σημεία που περιγράφονται στη δήλωση της Πέμπτης ισοδυναμούν με εύκολα προσβάσιμα αποτελέσματα, ανέφεραν οι αναλυτές.

Ενώ το τρίο ζήτησε αυξημένη παραγωγή προϊόντων πετρελαίου που θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας «προς όφελος όλων των χωρών», δεν υπήρξε καμία αναφορά στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν που ξεκίνησε ο Trump τον Φεβρουάριο ή του πολέμου στην Ουκρανία που ξεκίνησε ο Putin πριν από τέσσερα χρόνια, οι οποίοι έχουν διαστρεβλώσει τις παγκόσμιες αγορές. Ομοίως, η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ συζητείται εδώ και δεκαετίες, αφήνοντας ασαφές εάν οποιαδήποτε αναθεώρηση θα ακολουθήσει την πιο αδίστακτη προσέγγιση της Ουάσιγκτον να διακόψει τη χρηματοδότηση ή την πιο ενδεχομένως οργανωμένη προσέγγιση του Πεκίνου, σύμφωνα με την προσπάθειά του να επεκτείνει την ήπια ισχύ του και το παγκόσμιο αποτύπωμά του.

Ο περιορισμός της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων, επίσης, αποτελεί καλό πρωτοσέλιδο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η Ρωσία αποχώρησαν από την μόνη εναπομένουσα συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών τον Φεβρουάριο, ακόμη και όταν το Πεκίνο επεδίωξε να ενισχύσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο πριν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ενώ ο Trump πιθανότατα έχει κατά νου την ιρανική συγκράτηση, η Ουάσινγκτον δεν είναι πιθανό να λάβει υπόψη την κινεζική αντίθεση στη συμφωνία Αυστραλίας-Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ, ή αλλιώς Aukus, βάσει της οποίας οι τρεις σύμμαχοι θα αναπτύξουν από κοινού πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Επίσης, ασαφές είναι το πώς θα εξελισσόταν η συνεργασία Ρωσίας-Κίνας εάν η κοινή τους δυσπιστία προς τις ΗΠΑ ήταν λιγότερο έντονη – και εάν η τριμερής συνεργασία τους μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τον Trump.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, ο ευμετάβλητος πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να ηρεμήσει και να εκφοβίσει τα «γεράκια» της Κίνας και από τα δύο κόμματα. Αλλά αυτό σχεδόν σίγουρα θα αλλάξει μόλις οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, ακόμη και όταν οι προοπτικές τους να αναλάβουν την προεδρία το 2028 βελτιώνονται. Οι τρεις χώρες επιτέθηκαν επίσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ζητώντας ασυλία από τη δίωξη για αξιωματούχους από κυρίαρχα κράτη. Προειδοποίησαν επίσης το ίδρυμα με έδρα τη Χάγη να μην καταχράται την εξουσία του. Οι τρεις έχουν ενοχληθεί με τους ισχυρισμούς ότι οι πράξεις τους συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και όταν ο Putin καταζητείται από το δικαστήριο.

Η ανακοίνωση της Πέμπτης προκάλεσε πρωτοσέλιδα και ανησυχίες σε ξένες πρωτεύουσες. Ενώ οποιαδήποτε βελτίωση στις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων θα μπορούσε να ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια, η τριμερής ανακοίνωση ανησύχησε τους παγκόσμιους ηγέτες εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα τάξη πραγμάτων στη διαμόρφωση της οποίας θα είχαν μικρό ρόλο. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, δεν υπάρχει συζήτηση χωρίς τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», δήλωσε αξιωματούχος του γαλλικού προεδρικού γραφείου. «Και σημειώνω, παρεμπιπτόντως, ότι οι Κινέζοι λένε το ίδιο πράγμα».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Sanae Takaichi δήλωσε ότι αυτή και ο Trump είχαν μια «ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων» για θέματα ασφαλείας που αφορούν την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού και την Ουκρανία, όταν την ενημέρωσε μετά τις συναντήσεις του. «Οι πρώην σύμμαχοι και εταίροι των ΗΠΑ δεν ήταν ούτε στην αίθουσα ούτε ζητήθηκε η γνώμη τους πριν από τη συζήτηση», δήλωσε ο Chan, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ στη Σενγιάνγκ της Κίνας. «Οι Βρυξέλλες και το Τόκιο ανέπνευσαν με ανακούφιση που ο Trump δεν παραχώρησε το κατάστημα στον Xi και τον Putin. Όμως η ανησυχία θα παραμείνει υψηλή στην Ευρώπη και την Ιαπωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας Trump», πρόσθεσε.

Δεν χρειάζεται να ανησυχούν άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες, λέει ειδικός

«Ωστόσο, οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν», δήλωσε ο Cui Hongjian, διευθυντής του Κέντρου Μελετών για την ΕΕ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, παρόλο που θεώρησε δικαιολογημένη την ανησυχία τους. «Η τριμερής σύνοδος κορυφής Κίνας-ΗΠΑ-Ρωσίας δεν περιελάμβανε την Ευρώπη και πιστεύω ότι αυτό θα έχει μια μάλλον σύνθετη ψυχολογική επίδραση στην Ευρώπη», δήλωσε ο Cui. «Φυσικά, νομίζω ότι αυτή η ανησυχία είναι περιττή», πρόσθεσε.

«Σύμφωνα με την κινεζική διπλωματία, αυτό το είδος συνάντησης υψηλού επιπέδου είναι κυρίως ένας τρόπος για να καθοριστούν οι γενικοί στόχοι. Η Κίνα δεν επιδιώκει να συζητήσει συγκεκριμένα ζητήματα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή τα μέρη δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε υψηλό βαθμό συναίνεσης επ’ αυτών».

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η τριάδα θα οργανώσει τακτικές συναντήσεις ή μια θεσμική δομή. Ο Xi άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί, ενώ ο Putin δεν δεσμεύτηκε. «Ο στόχος είναι να βρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις και για τους τρεις μας, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο Putin στους δημοσιογράφους. «Ωστόσο, δεν έχουμε συμφωνήσει να συναντιόμαστε τακτικά σε αυτή τη μορφή».

Οι τρεις ηγέτες πρόσθεσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος «δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», ακόμη και όταν ο Xi κάλεσε την Ουάσινγκτον να «κάνει το σωστό» στην Ταϊβάν και ο Trump ζήτησε μεγαλύτερη κινεζική συνεργασία στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι χώρες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη «νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου» και να ενισχύσουν την οικονομική και εμπορική συνεργασία αντί να επιδιώξουν την αποσύνδεση, δήλωσε ο Xi. «Η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις και οι τρεις χώρες μπορούν να ενισχύσουν την επικοινωνία για να διαφυλάξουν τη σταθερότητα των αλυσίδων ενεργειακού εφοδιασμού».

Πηγή: South China Morning Post