Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες (29/12) μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι σκέφτεται «πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία.

Όταν μάλιστα τέθηκε η ίδια ερώτηση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος, αναφέροντας: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ. Δεν θα έχουμε πρόβλημα».

Δείτε σχετικό βίντεο από τη συνάντηση:

Η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 και υπενθυμίζεται ότι από τότε πιέζει για την επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Τραμπ.

Τέλος, το Ισραήλ εκφράζει έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο πώλησης των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 κυρίως στην Τουρκία, αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει το ποιοτικό στρατιωτικό του πλεονέκτημα στην περιοχή.