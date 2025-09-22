Την ώρα που οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκαλούν Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, έντεκα από τους κορυφαίους οικονομολόγους του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων δύο βραβευμένων με Νόμπελ, του καθηγητή Joseph E. Stiglitz (Τζόζεφ Στίγκλιτς) και του καθηγητή Daron Acemoğlu (Νταρόν Ατζέμογλου), απευθύνουν επείγουσα έκκληση για την αναγνώριση και την υποστήριξη της δημοσιογραφικής εργασίας στα μέσα δημοσίου συμφέροντος, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι «γκουρού» της οικονομίας δίνουν έμφαση στην αξία της ενημέρωσης για την πρόοδο και την ανάπτυξη, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα έχει στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον μία πιθανή «κατάρρευση της δημοσιογραφίας δημόσιου συμφέροντος».

«Η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες είναι ο θεμελιώδης πόρος που τροφοδοτεί την οικονομία του 21ου αιώνα», όπως «οι προηγούμενες εποχές εξαρτώνταν από τον ατμό ή το κάρβουνο για τη βιομηχανική ανάπτυξη», εκτιμούν σε μια συλλογική δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από το Φόρουμ για την Ενημέρωση και τη Δημοκρατία.

«Αυτός ο πόρος θα είναι ακόμη πιο ουσιώδης στην οικονομία του μέλλοντος, που θα έχει άξονα την τεχνητή νοημοσύνη», υπογραμμίζουν αυτοί οι οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων είναι επίσης ο Φιλίπ Αγκιόν, ο Τιμ Μπέσλεϊ, η Νταϊάν Κόιλ και η Φραντσέσκα Μπρία.

Τα «μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος», δηλαδή αυτά που παρέχουν ενημέρωση βασισμένη στα γεγονότα και αξιόπιστη, ενώ είναι ανεξάρτητα σε συντακτικό επίπεδο, «διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο» και «εντούτοις, παντού στον κόσμο, απειλούνται», διαπιστώνουν.

“Une ressource essentielle pour l’économie”: des économistes, dont Joseph Stiglitz, alertent sur un risque d'”effondrement du journalisme d’intérêt public”https://t.co/gfVMhSBXSy pic.twitter.com/lgXi0XXvUY — BFM Business (@bfmbusiness) September 22, 2025

Οι οικονομολόγοι καλούν τις δημόσιες εξουσίες «να επενδύσουν σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία» μέσω άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων ή θεσπίζοντας «ψηφιακούς φόρους στις κύριες πλατφόρμες».

Η Επιτροπή τονίζει ότι, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση σε διάφορους τομείς, από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη ή να αντιμετωπίσει την αχαλίνωτη ανισότητα που αντιμετωπίζουμε. Αντίθετα, ένα ισχυρό πλαίσιο για δωρεάν και αξιόπιστη πληροφόρηση είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων:

« Τα μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εγγύηση αυτής της παροχής πληροφοριών και στη διασφάλιση της ποιότητάς της. Λειτουργούν σαν τις κεντρικές τράπεζες της πληροφοριακής οικονομίας: παρέχουν στο σύστημα την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του .»

Καθώς μπαίνουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η Επιτροπή προειδοποιεί:

« Η πληροφορία είναι ένα δημόσιο αγαθό που οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν θα μπορέσουν ποτέ να παράσχουν στο επίπεδο που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία μας. Τα τρέχοντα επιχειρηματικά μοντέλα αποτυγχάνουν και καθώς τα έσοδα μετατοπίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες, ισχυρές οντότητες μπορούν να οικειοποιηθούν ή να φιμώσουν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Είναι ανησυχητικό ότι η κρατική υποστήριξη για τα μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος παραμένει χαμηλή, ειδικά σε σύγκριση με τους σημαντικούς πόρους που διατίθενται στην προπαγάνδα από αυταρχικά καθεστώτα.»

Για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης, η Επιτροπή καλεί όλες τις κυβερνήσεις που έχουν δεσμευτεί για οικονομική ανάπτυξη και δημοκρατική ευημερία:

Επενδύστε σε νέα μοντέλα για την υποστήριξη και την προστασία των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια υποστήριξη και οι επενδύσεις σε μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος πρέπει να αυξηθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής ενός φόρου ψηφιακών υπηρεσιών .

Διαμορφώστε το οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης μέσω μιας νέας γενιάς «πολιτικών για τη βιομηχανία πληροφοριών» που θα ρυθμίσουν καλύτερα την αγορά και θα μειώσουν το χάσμα πληροφόρησης.

Προτείνουν επίσης «να διαμορφωθούν τα οικοσυστήματα της ενημέρωσης με τρόπο που να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον», κυρίως με «τις κατάλληλες κανονιστικές ρυθμίσεις» των τεχνολογικών ομίλων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μέτρα αυτά θα επέτρεπαν να αποφευχθεί «μια πορεία που μοιάζει να οδηγεί στην κατάρρευση της δημοσιογραφίας δημόσιου συμφέροντος, με σημαντικές συνέπειες για την οικονομία μας, την κοινωνία μας και τις δημοκρατίες μας», σύμφωνα με τους ίδιους.

Το κόστος τους είναι «σχετικά χαμηλό» και πρέπει να πραγματοποιηθούν «σε συνεννόηση με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα».

«Παράθυρο ευκαιρίας» στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ

Η δήλωση απευθύνει σαφή έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες που συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ:

«Είναι καιρός να αναγνωριστεί η πραγματική αξία των μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος και να χρησιμοποιηθεί όλο το φάσμα των οικονομικών πολιτικών που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις για να σταματήσει η παρακμή τους .»

Σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό πλαίσιο, οι δημοκρατικές χώρες έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθούν και να ανακοινώσουν σαφείς δεσμεύσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος και του δικαιώματος κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες.

Το Διεθνές Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου για την Ακεραιότητα της Πληροφορίας και τα Ανεξάρτητα Μέσα Ενημέρωσης, που συνδιοργανώνεται από το Φόρουμ για την Πληροφόρηση και τη Δημοκρατία και το Διεθνές Ταμείο για τα Μέσα Ενημέρωσης Δημοσίου Συμφέροντος στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2025, θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία να μεταφραστούν αυτές οι δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Ποιοι υπογράφουν το κείμενο

Την προειδοποίηση υπογράφουν οι οικονομολόγοι:

Daron Acemoğlu , Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2024, Καθηγητής Ινστιτούτου στο MIT, Συν-Διευθυντής Διδακτικού Προσωπικού της Πρωτοβουλίας Διαμόρφωσης του Μέλλοντος της Εργασίας του MIT και Ερευνητικός Συνεργάτης στα νεοσύστατα Blueprint Labs του MIT

Philippe Aghion , Καθηγητής στο Collège de France, στο INSEAD και στο London School of Economics

Sir Tim Besley , Καθηγητής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Καθηγητής Οικονομικών Ανάπτυξης με την έδρα W. Arthur Lewis στο Τμήμα Οικονομικών του London School of Economics

Δρ. Francesca Bria , Επίτιμη Καθηγήτρια IIPP, UCL London, Επικεφαλής Έργου EuroStack, Πρόεδρος, Νέες Ευρωπαϊκές Εγκαταστάσεις Bauhaus, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόεδρος του Οργανισμού Καινοτομίας ART-ER, Ιταλία

Δρ. Ντέιμ Νταϊάν Κόιλ , Καθηγήτρια Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

Δρ. Ομπιαγκέλι Εζεκβεσίλι , Πρόεδρος, Ανθρώπινο Κεφάλαιο Αφρικής και Ιδρυτής Σχολής Πολιτικής, Πολιτικής και Διακυβέρνησης

Δρ. Mariana Mazzucato , Καθηγήτρια Οικονομικών της Καινοτομίας και της Δημόσιας Αξίας στο University College London, UCL, και Ιδρυτική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Καινοτομίας και Δημόσιου Σκοπού του UCL, IIPP

Δρ. Atif Mian , John H. Laporte, Jr., Τάξη 1967, Καθηγητής Οικονομικών, Δημόσιας Πολιτικής και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον

Δρ. Andrea Prat , Richard Paul Richman, Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Columbia Business School και Καθηγήτρια Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Columbia

Δρ. Vera Songwe , Πρόεδρος και Ιδρύτρια, Μηχανισμός Ρευστότητας και Βιωσιμότητας, και Μη Κάτοικος Ανώτερη Ερευνήτρια, Παγκόσμια Οικονομία και Ανάπτυξη, Brookings

Δρ. Joseph Stiglitz , Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2001, Πανεπιστήμιο Columbia, Ιδρυτής και Συν-Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας για τον Πολιτικό Διάλογο, Κύριος Οικονομολόγος του Ινστιτούτου Roosevelt

To πλήρες κείμενο των οικονομολόγων:

«Σπάνια η ανάγκη για μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος ήταν μεγαλύτερη . Σε μια εποχή αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας και πολιτικής αναταραχής, τα οικονομικά και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη που προσφέρουν αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί είναι πιο σημαντικά από ποτέ.

Η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για τα Μέσα Ενημέρωσης Δημοσίου Συμφέροντος συστάθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τους κινδύνους για την οικονομία και την κοινωνία από τη συνεχή και υπαρξιακή υποβάθμιση των μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος και να προτείνει διορθωτικά μέτρα.

Εμείς, τα μέλη της επιτροπής, εξετάσαμε τα στοιχεία και μελετήσαμε τις παγκόσμιες τάσεις με αυξανόμενο αίσθημα ανησυχίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα επιχειρήματα για την επένδυση στην οικονομία της πληροφορίας και την κατάλληλη διάρθρωση των αγορών για την εξασφάλισή της.

Η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες είναι ο θεμελιώδης πόρος που τροφοδοτεί την οικονομία του 21ου αιώνα. Στην εποχή της πληροφορίας, κάθε τομέας της κοινωνίας — από την υγεία έως την εκπαίδευση και τον στρατό — βασίζεται στην παραγωγή τεκμηριωμένων και αξιόπιστων πληροφοριών, όπως οι προηγούμενες εποχές βασίζονταν στη δύναμη του ατμού ή του άνθρακα για την βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό θα είναι ακόμη πιο σημαντικό στην οικονομία του μέλλοντος, η οποία θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Τα μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της παροχής αυτών των πληροφοριών και της ποιότητάς τους. Αποτελούν τις κεντρικές τράπεζες της οικονομίας της πληροφορίας: παρέχουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του.

Όπως και οι κεντρικές τράπεζες, διαδραματίζουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, επιτρέποντας στους παράγοντες της αγοράς να επενδύουν με εμπιστοσύνη και διευκολύνοντας τις δυναμικές οικονομίες που απαιτούνται για τη δημιουργία των θέσεων εργασίας που χρειάζονται οι χώρες και οι περιφέρειες.

Στην ψηφιακή οικονομία, τα μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητα για την εποπτεία της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, τον περιορισμό της πόλωσης και των συγκρούσεων εντός και μεταξύ των κοινωνιών, καθώς και για την εκπλήρωση του ρόλου τους στη στήριξη της καινοτομίας και του δυναμισμού στην οικονομία, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος απειλούνται σε όλο τον κόσμο.

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ

Η πληροφορία είναι ένα δημόσιο αγαθό που οι δυνάμεις της αγοράς από μόνες τους δεν θα μπορούν ποτέ να παρέχουν στο επίπεδο που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Το μοντέλο διαφημιστικών εσόδων που στήριξε τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για δεκαετίες συνοδεύονταν πάντα από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συντακτικής ανεξαρτησίας. Ωστόσο, στην ψηφιακή εποχή, το μοντέλο αυτό έχει καταρρεύσει.

Ένας κύριος λόγος για αυτό είναι ο όλο και πιο αθέμιτος ανταγωνισμός από τους τεχνολογικούς γίγαντες και τις ψηφιακές πλατφόρμες που ελέγχουν. Το πληροφοριακό αγαθό που παρέχουν τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος κατακτάται για ιδιωτικά κέρδη από αυτές τις εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση να ελέγχουν και να χρεώνουν τέλη για τη διανομή του. Το αποτέλεσμα είναι μια κοινωνία όπου η τεχνολογία απειλεί το οικοσύστημα της πληροφορίας αντί να το υποστηρίζει και όπου οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν κίνητρα να δίνουν προτεραιότητα σε πληροφορίες που είναι κερδοφόρες και όχι στο δημόσιο συμφέρον.

Δεύτερον, η αυξανόμενη έκταση της κυβερνητικής παρέμβασης, ιδιαίτερα αλλά όχι αποκλειστικά από αυταρχικές κυβερνήσεις. Ο Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου της RSF και ο Δείκτης Ελευθερίας στον Κόσμο της Freedom House δείχνουν και οι δύο μια επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία. Οι νομικές επιθέσεις εναντίον των μέσων ενημέρωσης, όπως οι περιοριστικοί νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης και οι αγωγές για δυσφήμιση, ακόμη και η πλήρης καταστολή, γίνονται όλο και πιο συχνές.

Αυτό όχι μόνο θέτει τους δημοσιογράφους σε κίνδυνο, αλλά υπονομεύει και την αξία που προσφέρουν στην κοινωνία τα πολιτικά ανεξάρτητα και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, μέσω της συμβολής τους στη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση σε πολιτικά και οικονομικά θέματα. Το ποσό που δαπανά η Ρωσία για παραπληροφόρηση και προπαγάνδα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που απευθύνεται εκτός των συνόρων της, είναι τριπλάσιο από την εξωτερική βοήθεια των μεγαλύτερων δημοκρατιών του κόσμου που αφιερώνεται στην υποστήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, και η Ρωσία δεν είναι η μόνη.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;

Η σύγχρονη κοινωνία επωφελείται από καιρό από έναν θετικό κύκλο, στον οποίο οι πληροφορίες που παρέχονται από τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ένα δυναμικό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και το αντίστροφο. Ωστόσο, σήμερα αναδύεται όλο και περισσότερο ένας φαύλος κύκλος, στον οποίο η παραπληροφόρηση και η έλλειψη ανεξάρτητων και αξιόπιστων πληροφοριών υπονομεύουν την ικανότητα των ανθρώπων να λαμβάνουν ορθές προσωπικές, επιχειρηματικές, ακόμη και πολιτικές αποφάσεις, διευκολύνοντας με τη σειρά τους τη συμπαιγνία, τη διαφθορά και την παρακμή της δημοκρατίας.

Ως ομάδα κορυφαίων οικονομολόγων, πιστεύουμε ότι αυτή η έλλειψη πολιτικής προτεραιότητας θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ύπαρξη ελεύθερων, ανοιχτών και δίκαιων κοινωνιών και τη συνολική απόδοση της παγκόσμιας οικονομίας. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο κυνηγούν το όνειρο της τεχνητής νοημοσύνης, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους σε αυτές τις τεχνολογίες για την προώθηση της οικονομικής ευημερίας. Ωστόσο, δεν επενδύουν επαρκώς σε έναν θεμελιώδη πόρο που στηρίζει τις οικονομίες του 21ου αιώνα: τις ανεξάρτητες, επαληθεύσιμες πληροφορίες.

Η πολιτική συζήτηση κυριαρχείται τελευταία από το θέμα των δασμών και των εμπορικών πολέμων. Ωστόσο, αυτή η κατάρρευση της ελεύθερης και αξιόπιστης πληροφόρησης είναι η πραγματική αξία των μέσων μαζικής ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος να αναγνωριστεί και ότι το πλήρες φάσμα των οικονομικών πολιτικών που θεμέλιο της ψηφιακής οικονομίας, δεν θεωρείται ακόμη πολιτική προτεραιότητα.

Χωρίς ανεξάρτητα και ακμάζοντα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος, ούτε οι εθνικές οικονομίες ούτε οι εμπορικές και κεφαλαιακές ροές θα ανακάμψουν .

Κατευθυνόμαστε προς αυτό που η βραβευμένη με Νόμπελ Μαρία Ρέσα έχει ονομάσει «πληροφοριακό Αρμαγεδδώνα», χωρίς καν να χτυπήσει ο συναγερμός.

χωρίς καν να χτυπήσει ο συναγερμός. Ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών έχουν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην υποστήριξη ενός οικοσυστήματος μέσων ενημέρωσης που μπορεί να διατηρήσει μια πολυφωνία ειδήσεων βασισμένων σε γεγονότα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και δημόσιο έλεγχο.

Με τη δράση τους για τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος, μέσω της επένδυσης και της διαμόρφωσης ενός πιο ανεξάρτητου, ανταγωνιστικού και δυναμικού οικοσυστήματος μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων μέσω του πολυμερούς συστήματος στο εξωτερικό, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να οικοδομήσουν μια οικονομία της πληροφορίας κατάλληλη για το μέλλον.

Η έκκλησή μας προς αυτές είναι να αδράξουν αυτή την ευκαιρία τώρα — πριν να είναι πολύ αργά. Η έκκλησή μας προς την κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό είναι να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν για τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν αυτό.

ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ

Το δημόσιο αγαθό της αξιόπιστης και έγκυρης ενημέρωσης υποστηρίζει την οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική πρόνοια σε ολόκληρη την κοινωνία. Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος, όπως όλα τα δημόσια αγαθά, είναι ευάλωτα στην ανεπαρκή προσφορά στην αγορά, δεδομένης της τάσης των κυβερνήσεων και των καταναλωτών να επωφελούνται δωρεάν από την προσφορά τους. Αυτό είναι γνωστό και γι’ αυτό, για παράδειγμα, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς χρεώνουν τέλη άδειας για να καλύψουν τα έξοδά τους.

Άλλα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος βασίζονταν ιστορικά στα έσοδα από τη διαφήμιση για να καλύψουν τα έξοδα παραγωγής, επαλήθευσης των γεγονότων και διανομής των ειδήσεων. Αυτή η προσέγγιση προέκυψε οργανικά κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών από το συμφέρον των διαφημιστών, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ένα ευρύ φάσμα μέσων ενημέρωσης για την ευκαιρία να προσεγγίσουν ένα συγκεκριμένο κοινό.

Η εμφάνιση ψηφιακών πλατφορμών που ανήκουν και διαχειρίζονται λίγες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όχι μόνο στερεί από άλλα ειδησεογραφικά μέσα τις πηγές εσόδων τους, αλλά και τροφοδοτεί την ανάπτυξη μιας ανεπαρκώς ρυθμιζόμενης αγοράς πληροφοριών που είναι ευάλωτη σε παραπληροφόρηση και ψευδείς πληροφορίες.

Αυτά τα προβλήματα εντείνονται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά μιας αξιόπιστης, δίκαιης και ανοιχτής κοινωνίας, η σημερινή εποχή των πληροφοριακών χασμάτων και της παραπληροφόρησης που επιτρέπεται από τις πλατφόρμες δημιουργεί «φούσκες φίλτρου» που είναι ιδιαίτερα πιθανό να εμφανιστούν σε κοινωνίες με έντονη πόλωση. Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθεί μια κοινή δημόσια αντίληψη για σημαντικά ζητήματα.

Τέτοιες πιέσεις επηρεάζουν και αναδιαμορφώνουν τα βασικά οικονομικά στοιχεία των μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος: αγορές και καταναλωτές, οικονομικές πολιτικές όπως επιδοτήσεις ή κίνητρα, ρυθμιστικά πλαίσια και δομές νομικής εποπτείας.

Όταν εφαρμόζουμε αυτές τις οικονομικές πολιτικές που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια ελεύθερη, ανεξάρτητη και δυναμική οικονομία στο σύνολό της. Όταν όμως αυτές οι πολιτικές είναι λανθασμένες ή ενεργούμε σαν να μην είναι απαραίτητες, η ελεύθερη, ανεξάρτητη και πλουραλιστική οικονομία της πληροφορίας κινδυνεύει να καταρρεύσει.

Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητες πολιτικές ειδήσεις αυξάνει την πολιτική λογοδοσία και βελτιώνει τα πολιτικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι οι πολιτικές πληροφορίες δεν κατανέμονται ισότιμα. Επομένως, ενώ περίπου το 50% των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι σχετικά καλά ενημερωμένο για τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα, το άλλο μισό έχει πολύ χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και δυσκολεύεται να διακρίνει τις ψευδείς ειδήσεις από τις πραγματικές. Αυτό το χάσμα στην ενημέρωση συνδέεται στενά με το χάσμα στον πλούτο και την εκπαίδευση και πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω πολιτικών που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, όπως η επιδότηση του κόστους.

Τα μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σήμερα σε κρίση, εν μέρει επειδή η αξία που παρέχουν δεν αναγνωρίζεται επαρκώς. Ως αποτέλεσμα, οι κοινωνίες δεν διαθέτουν το σωστό συνδυασμό πολιτικών για να ανακόψουν την παρακμή τους. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχιζόμενη παρακμή ενός κρίσιμου πυλώνα της σύγχρονης κοινωνίας. Το 9% του δημοσιογραφικού εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ απολύθηκε το 2023, ενώ οι απολύσεις στον τομέα της δημοσιογραφίας συνεχίζονται.

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι εξαιρετικά σοβαρή, αλλά γίνεται όλο και πιο υπαρξιακή σε μικρότερες, πιο ευάλωτες αγορές με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Και σε αντίθεση με άλλους οικονομικούς τομείς, το κενό που αφήνει το κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος δεν γεμίζει από κενές βιτρίνες, αλλά από παραπληροφόρηση και κακόβουλους παράγοντες που προκαλούν οικονομικό και κοινωνικό χάος, καθώς επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία.

Η επίλυση αυτής της κρίσης θα είναι δύσκολη. Ωστόσο, ξεκινά με την κατανόηση και την ορθή εκτίμηση της συμβολής των μέσων ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος σε ολόκληρη την κοινωνία. Με απλά λόγια, οι κοινωνίες λειτουργούν καλύτερα όταν βασίζονται σε καλύτερη πληροφόρηση.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, καλούμε επειγόντως τη λήψη αποφασιστικών δημόσιων μέτρων τώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον των μέσων ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος και να αναπτυχθούν οι πολιτικές που απαιτούνται για τη διαμόρφωση των αγορών πληροφοριών του μέλλοντος, με στόχο την οικονομική ευημερία και την κοινωνική πρόνοια σε ευρύτερο επίπεδο.

Αυτό ξεκινά με τις δημοκρατικές κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν άμεσα τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και να διαμορφώσουν την αγορά με τρόπους που ενθαρρύνουν τις σωστές επενδύσεις και τον σωστό τύπο καινοτομίας από τους ιδιωτικούς φορείς. Απαιτείται μια αναδυόμενη συλλογική επανεκτίμηση της κοινωνικής και οικονομικής αξίας της πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες για να ενθαρρυνθεί η δράση των κυβερνήσεων. Και πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλοι μηχανισμοί προστασίας σε κάθε μηχανισμό στήριξης για την προστασία από την κυβερνητική παρέμβαση ή τον έλεγχο.

Όπου οι κυβερνήσεις δεν διαθέτουν τους πόρους για να δράσουν ή όπου τα πολιτικά καθεστώτα υπονομεύουν ενεργά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να παρεμβαίνουν πολυμερείς μηχανισμοί και να παρέχουν κρίσιμη στήριξη για τη διασφάλιση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Επανεκτίμηση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης

Για να σταματήσει η παρακμή των μέσων ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος, πρέπει να αναγνωριστεί, να μετρηθεί και να ανταμειφθεί συστηματικά η πραγματική αξία των μέσων ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος για τις εθνικές και παγκόσμιες οικονομίες και να δοθεί η δυνατότητα στις κυβερνήσεις να κατευθύνουν πιο αποτελεσματικά τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική καινοτομία. Όπως έχουμε υποστηρίξει, μεγάλο μέρος αυτής της «αξίας» καταλαμβάνεται επί του παρόντος από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, των οποίων τα κέρδη βασίζονται στις πληροφορίες που παράγουν άλλοι πάροχοι.

Στον πυρήνα των συστάσεών μας βρίσκεται η ιδέα ότι απαιτείται ένα συνεκτικό σύνολο σκόπιμων πολιτικών για να διασφαλιστεί ότι μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων, που μπορεί να προέλθει από τον ανεξάρτητο δημοσιογραφικό κλάδο που βασίζεται σε γεγονότα, στηρίζοντας το έργο τους και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το προϊόν τους παραμένει στο δημόσιο τομέα. Αυτό θα δημιουργούσε ένα πολύ διαφορετικό σύνολο σημάτων της αγοράς, το οποίο με τη σειρά του θα προσέλκυε περισσότερες επενδυτικές ροές πίσω στο οικοσύστημα της πληροφορίας, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση ενός νέου θετικού κύκλου.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είναι ζωτικής σημασίας να γίνουν περισσότερα για να υποστηριχθούν οι πάροχοι μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος σε μια εποχή που το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο βασίζονταν έχει καταρρεύσει και για να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από αυταρχικές δυνάμεις στην παραπληροφόρηση και την αποπληροφόρηση. Για την υλοποίηση αυτής της πρώτης δράσης, προτείνουμε μια τριμερή πολιτική απάντηση.

Πρώτον, η δημόσια στήριξη και οι επενδύσεις στα μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος πρέπει να αυξηθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Απαιτούνται νέα μοντέλα χρηματοδότησης για να αναχαιτιστεί η καταστροφική παρακμή των τοπικών και εθνικών ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, καθώς και νέοι τρόποι χρηματοδότησης της παροχής δημόσιων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης. Αυτό πρέπει να παρέχει τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και βιώσιμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην καινοτομία των μέσων ενημέρωσης και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που υποστηρίζουν καλύτερα την παροχή δημοσιογραφίας δημοσίου συμφέροντος.

Οι επιλογές εδώ περιλαμβάνουν άμεσες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις (που διανέμονται μέσω ανεξάρτητων φορέων ή σύμφωνα με σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον μετριασμό των κινδύνων πολιτικής παρέμβασης) ή έμμεσες επιδοτήσεις, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις ή απαλλαγές από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους και μπορούν να επεκταθούν και να αναπαραχθούν.

Άλλα μοντέλα για την προώθηση της οικονομικής βιωσιμότητας της δημοσιογραφίας περιλαμβάνουν τη χρήση κουπονιών πολιτών (παρέχοντας σε όλους ένα ετήσιο ποσό για να δαπανήσουν σε συνδρομές), τη δημιουργία και υποστήριξη εθνικών ταμείων δημοσιογραφίας ή τη διερεύνηση νέων επιλογών για τέλη αδειών. Ωστόσο, η δημόσια χρηματοδότηση της δημοσιογραφίας δεν πρέπει ποτέ να σημαίνει κυβερνητική επιρροή στη δημοσιογραφία, και απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός των θεσμικών ρυθμίσεων που υποστηρίζουν αυτή την υποστήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συντακτική ανεξαρτησία. Διάφορες χώρες και θεσμικά όργανα έχουν δείξει ότι αυτό είναι εφικτό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προκλήσεις είναι παρόμοιες, αλλά εδώ το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι ο ανεπαρκής όγκος της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ODA) που διατίθεται για τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης. Η διεθνής υποστήριξη είναι πιο κρίσιμη από ποτέ για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης σε χώρες με λιγότερους πόρους, όπου τόσο οι αγορές όσο και οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν την παραγωγή αξιόπιστων πληροφοριών στην απαιτούμενη κλίμακα και να προστατεύσουν τους δημοσιογράφους και το κοινό από εξωτερικές παρεμβάσεις. Η ODA για τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, ειδικά σε ένα πλαίσιο εκτεταμένων και δραστικών περικοπών στους προϋπολογισμούς της διεθνούς βοήθειας. Αυτό έχει σημασία επειδή, για παράδειγμα, οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Αφρική είναι συχνά πολύ χαμηλοί για να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε ψηφιακή υποδομή.

Με τη συγκέντρωση πόρων και την αποτελεσματικότερη συνεργασία, μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες και καλύτερα συντονισμένες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν και θα διατηρήσουν ζωντανά και δυναμικά οικοσυστήματα μέσων ενημέρωσης. Οι πολυμερείς μηχανισμοί επιτρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μη παραδοσιακών δωρητών, να συνεργαστούν για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και της οικονομικής ανάπτυξης με τρόπους που εξασφαλίζουν επίσης την συντακτική ανεξαρτησία και αποφεύγουν την κατάληψη του κράτους και την επιδίωξη στενών ιδιοτελών συμφερόντων. Μηχανισμοί όπως το Διεθνές Ταμείο για τα Μέσα Ενημέρωσης Δημοσίου Συμφέροντος προσφέρουν την ανεξαρτησία, την κλίμακα και την αποτελεσματικότητα που απαιτούνται για να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διατήρηση ανεξάρτητων οικοσυστημάτων μέσων ενημέρωσης, όπως έχουν επιτύχει παρόμοια μέσα τις τελευταίες δεκαετίες σε τομείς όπως η παγκόσμια υγεία (το Παγκόσμιο Ταμείο για το AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία και η Gavi, η Συμμαχία για τα Εμβόλια) ή η εκπαίδευση .

Τώρα, χρειάζονται νέα μοντέλα αποζημίωσης των μέσων ενημέρωσης για την δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή των απολαβών που προκύπτουν από την οικονομική αξία που παράγουν τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος και για την παροχή των κινήτρων και των πόρων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ποιοτικών μέσων ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος.

Είναι καιρός οι κυβερνήσεις να αναλάβουν αποφασιστική δράση για να αποτρέψουν τις ψηφιακές πλατφόρμες (π.χ. τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης από το να εκμεταλλεύονται το έργο των κύριων Μέσων. Σε συνδυασμό με τις άμεσες εισφορές (όπως περιγράφεται παραπάνω), αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυστηρότερων και διευρυμένων νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων — για παράδειγμα, μη επιτρέποντας σε αυτές τις εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τις εξαιρέσεις «δίκαιης χρήσης», που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για ακαδημαϊκούς. Παραδείγματα όπου αυτό έχει δοκιμαστεί περιλαμβάνουν τον κώδικα διαπραγμάτευσης της Αυστραλίας, τον νόμο για τις ηλεκτρονικές ειδήσεις του Καναδά και τον κανονισμό της Ινδονησίας για τα δικαιώματα των εκδοτών.

Η δίκαιη αποζημίωση μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και πλαισίων δημόσιου συμφέροντος. Για παράδειγμα, το Global Media Trust αναπτύσσει κλιμακωτά ρυθμιστικά, οικονομικά και τεχνικά πλαίσια για να επιτρέψει τη συλλογική αδειοδότηση χιλιάδων πηγών πληροφοριών δημόσιου συμφέροντος από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στις γλώσσες «χαμηλών πόρων» που, αν και ομιλούνται συλλογικά από δισεκατομμύρια ανθρώπους, δεν αποτελούν προτεραιότητα για τις παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας και δεν θα ήταν σε θέση να συνάψουν συμφωνίες με φορείς τεχνητής νοημοσύνης.

Τρίτον, να εφαρμόσουν ψηφιακούς φόρους στις μεγάλες πλατφόρμες, προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσθετα έσοδα για τη στήριξη της δημοσιογραφίας, καθώς και για την αντιμετώπιση των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων που προκαλούν οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες. Επειδή επωφελούνται από το έργο άλλων, είναι σκόπιμο να φορολογηθούν τα έσοδα των μεγάλων πλατφορμών απευθείας μέσω νέων εισφορών και ψηφιακών φόρων, προτού ζητηθεί από τους φορολογούμενους να αναλάβουν το βάρος της στήριξης των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν υποβληθεί πολυάριθμες προτάσεις και έχουν αναπτυχθεί αρχές που καθοδηγούν την εφαρμογή τέτοιων φόρων. Οι ψηφιακοί γίγαντες και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα, θα πρέπει να συμβάλλουν στη στήριξη των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, με το σκεπτικό ότι θα πρέπει να υποχρεούνται να πληρώνουν για μια κεντρική εισροή στην «διαδικασία παραγωγής» τους, αλλά και σύμφωνα με την αποδεκτή αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που χρησιμοποιείται σε άλλους τομείς, όπως το περιβάλλον. Ακόμη και με πιο δίκαια μοντέλα αποζημίωσης στις αγορές των μέσων ενημέρωσης, απαιτείται κάποιο είδος φόρου στο πλαίσιο μιας αγοράς που θα υποφέρει πάντα από το φαινόμενο του «ελεύθερου επιβάτη» και της ανεπαρκούς προσφοράς. Εναλλακτικά εμπορικά μοντέλα (π.χ. συμφωνίες αδειοδότησης) μπορούν να είναι χρήσιμα, αλλά δεν θα καλύψουν ποτέ το εύρος της παραγωγής πληροφοριών που υποστηρίζει τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Τέτοιοι φόροι αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα: Πρώτον, οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν μέχρι σήμερα φορολογηθεί σχετικά ελάχιστα επί των κερδών τους, στερώντας από τις κυβερνήσεις μια σημαντική πηγή εσόδων, και, δεύτερον, αυξάνουν τη χρηματοδότηση που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις για τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος και άλλων στόχων κοινωνικής πρόνοιας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιβληθεί φόρος επί των κερδών των μεγαλύτερων παρόχων τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα εισπράττεται από εθνικό ή πολυμερές οργανισμό, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται ως στρατηγικό κεφάλαιο για επενδύσεις στα μέσα ενημέρωσης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Για να διασφαλιστεί ότι τα μέσα ενημέρωσης δημόσιου συμφέροντος παραμένουν κατάλληλα για τον σκοπό τους σε ένα μεταβαλλόμενο ενημερωτικό περιβάλλον, οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν μια νέα γενιά δράσεων. Απαιτείται μια ενεργητική κυβερνητική προσέγγιση που να συνδυάζει τις αγορές με έξυπνο σχεδιασμό, ώστε να ληφθούν υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πληροφορίας ως κοινωνικά και οικονομικά κρίσιμου δημόσιου αγαθού, το οποίο ωστόσο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο εμπορικό τοπίο. Αυτό πρέπει να γίνει σε διάλογο με ευρύτερους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας και όχι μόνο της κερδοφορίας ενός μικρού αριθμού ψηφιακών πλατφορμών.

Απαιτείται η κατάλληλη ρύθμιση ως κεντρικός πυλώνας μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος. Η τρέχουσα άποψη που επικρατεί σε ορισμένους κύκλους υποστηρίζει ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογικών πλατφορμών ισοδυναμεί με λογοκρισία, παραβιάζει τις αρχές της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου, διαταράσσει τον θεμιτό ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε μείωση της δυναμικής του τεχνολογικού τομέα. Πρόκειται για ιδιοτελή επιχειρήματα που προβάλλουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν το κέρδος με κάθε κόστος, σε βάρος της κοινωνικής ευημερίας. Απορρίπτουμε αυτή την άποψη, καθώς και το ευρύτερο επιχείρημα ότι η ρύθμιση αποτελεί αναγκαστικά εμπόδιο στην καινοτομία.

Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, η ρύθμιση δημιουργεί ένα καλύτερο οικοσύστημα πληροφοριών προς όφελος της οικονομίας, των δημοκρατιών και της κοινωνίας μας, ενώ η καλή ρύθμιση ενθαρρύνει πιο παραγωγικές και κοινωνικά χρήσιμες καινοτομίες. Καλούμε τις κυβερνήσεις να είναι πιο τολμηρές στο να επιμένουν σε αυτό και να δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μια καλύτερα ρυθμισμένη οικονομία της πληροφορίας. Για παράδειγμα, οι υποχρεωτικές ψηφιακές γνωστοποιήσεις είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία.

Η ρύθμιση είναι σημαντική για την κοινωνική ευημερία, αλλά υποστηρίζουμε ότι είναι επίσης καλή για τις επιχειρήσεις. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε καμία αξιόλογη πληροφοριακή επανάσταση, και οι κυβερνήσεις που επιθυμούν να υποστηρίξουν έναν παραγωγικό εγχώριο τομέα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να εργαστούν για να διαμορφώσουν την κατεύθυνση της ανάπτυξης αυτού του τομέα, καθώς και την ταχύτητα της ανάπτυξής του. Η ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών αυξάνει επίσης τον ανταγωνισμό και τον δυναμισμό σε άλλους τομείς, διευκολύνοντας την είσοδο νέων φορέων στην αγορά, ιδίως σε ένα πλαίσιο όπου οι τυπικές αντιμονοπωλιακές προσεγγίσεις (για παράδειγμα, με έμφαση στη συγκέντρωση σε ορισμένες διαφημιστικές αγορές) δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το υποκείμενο ζήτημα της ανάγκης όχι μόνο να υποστηριχθούν ανταγωνιστικά οικοσυστήματα μέσων ενημέρωσης, αλλά και να διασφαλιστεί ότι αυτά ευθυγραμμίζονται με τις ευρύτερες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Δεύτερον, οι κυβερνήσεις και οι υποστηρικτές της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αξιοποιήσουν περισσότερο τους υπάρχοντες νομικούς και αγοραίους μοχλούς για να δημιουργήσουν μια υποδομή μέσων ενημέρωσης που να συνάδει καλύτερα με τις προτεραιότητες του δημόσιου συμφέροντος. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη επικαιροποίησης των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. επικαιροποίηση των ρητρών «δίκαιης χρήσης»), ώστε να παρέχουν ουσιαστική προστασία στην εποχή της συλλογής δεδομένων.

Ο στόχος της διασφάλισης ισχυρών και ποικιλόμορφων μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω επιχειρηματικών πολιτικών που αποσκοπούν στην προληπτική υποστήριξη τοπικών νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η διασφάλιση της εμφάνισης νέων επιχειρήσεων και πλατφορμών είναι καθοριστική για τη μελλοντική βιωσιμότητα ολόκληρης της αγοράς των μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις που πρέπει να αναλάβουν δράση για τα παραπάνω. Η κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσεις μέσων ενημέρωσης και άλλοι φορείς έχουν επίσης να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της συνολικής υποδομής των μέσων ενημέρωσης και της επιθυμητής κανονιστικής κατεύθυνσης. Το ίδιο ισχύει και σε πολυμερές επίπεδο, όπου υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστούν σαφείς κοινές νόρμες και αρχές που μπορούν να καθοδηγήσουν μια αναθεωρημένη πολυμερή αρχιτεκτονική καλύτερα προσαρμοσμένη στην εποχή της πληροφορίας.

Επίσης, χρειάζονται νέοι τρόποι για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος σε ευρύτερο επίπεδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιδότηση του κόστους παραγωγής ειδήσεων που είναι αξιόπιστες από πλευράς γεγονότων και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και τη διασφάλιση της ευρείας πρόσβασης στις ειδήσεις που παράγονται με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την εξεύρεση και χρηματοδότηση μιας σειράς διαφορετικών τρόπων για την οικοδόμηση των θεσμικών δομών και πόρων που θα υποστηρίζουν τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, οι κοινωνίες (όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι δικαστικές αρχές και οι νομοθέτες όλων των κομμάτων, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι τομείς) πρέπει να δεσμευτούν να διασφαλίσουν ότι οι κανονισμοί υποστηρίζουν τον στόχο ενός πραγματικά ανεξάρτητου, πλουραλιστικού και ανταγωνιστικού πληροφοριακού οικοσυστήματος και να διατηρήσουν μια απόσταση μεταξύ των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα. Απαιτούνται επίσης δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του νέου και ολοένα και πιο παγκόσμιου ψηφιακού χάσματος. Όσον αφορά την αυστηρότερη ρύθμιση, για παράδειγμα, η διεθνής συνεργασία είναι επίσης απαραίτητη για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός προς τα κάτω ενόψει της πίεσης για μεταφορά εργασιών στο εξωτερικό από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ή ακόμη και της απειλής επιβολής δασμών από τις χώρες καταγωγής τους.

Διεθνή φόρουμ, όπως η Σύμπραξη για την Πληροφόρηση και τη Δημοκρατία μεταξύ 56 χωρών, υπάρχουν ήδη για να υποστηρίξουν μια τέτοια συνεργασία. Προωθώντας βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και μοιράζοντας πληροφορίες, μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποκατάσταση της διαφάνειας (και, μαζί με αυτήν, της λογοδοσίας) που παρέχουν οι πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος, κερδίζοντας έτσι ξανά την εμπιστοσύνη και ενισχύοντας ξανά τις ψήφους των πολιτών. Τελικά, τέτοια μέτρα θα μας οδηγήσουν προς ένα νέο μοντέλο παροχής μέσων ενημέρωσης δημοσίου συμφέροντος — ένα μοντέλο που προάγει και προστατεύει αξίες όπως η ιδιωτικότητα, ο πλουραλισμός και η ελευθερία της έκφρασης, επιτρέπει μεγαλύτερη ποικιλομορφία και καινοτομία και βρίσκει νέους τρόπους για να διασφαλίσει ότι η σύγχρονη οικονομία της πληροφορίας λειτουργεί προς όφελος όλων και όχι μόνο των λίγων.

Τέτοιοι διεθνείς μηχανισμοί θα πρέπει να ενισχυθούν για να βοηθήσουν στην αποτροπή της εξοικείωσης των πολιτών με μια κατάσταση «εκμαθημένης ανικανότητας» σε μια δυσλειτουργική πληροφοριακή τάξη, οπότε και παύουν να είναι οι ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες που χρειάζονται οι ευημερούσες και δίκαιες κοινωνίες και γίνονται μόνο πιο ευάλωτοι στην εξαπάτηση και την παραπληροφόρηση.