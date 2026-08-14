Η διπλωματία της Δομινικανής Δημοκρατίας απαίτησε από την Κούβα να ανακαλέσει εννέα μέλη της διπλωματικής αποστολής της, δίνοντας στους εργαζόμενους στην πρεσβεία προθεσμία επτά ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα μαζί με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με ανακοινωθέν του ΥΠΕΞ.

«Η δομινικανή κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την πρεσβεία της Κούβας στη χώρα την απόσυρση εννέα μελών της διπλωματικής αποστολής και των οικογενειών τους», αναφέρει το κείμενο.

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Το Σάντο Ντομίνγκο δεν έδωσε εξηγήσεις για την απόφαση αυτή. Το υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε πως δεν αντίκειται προς τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις.

Τη Δομινικανή Δημοκρατία κυβερνά ο πρόεδρος της δεξιάς Λουίς Αμπιναδέρ, σύμμαχος των ΗΠΑ — οι οποίες ασκούν εντεινόμενη πίεση προκειμένου να προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε καθώς η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση γιόρταζε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Lider Maximo της κουβανικής επανάστασης του 1959, του Φιδέλ Κάστρο, που απεβίωσε πριν από δέκα χρόνια, το 2016.

Ο Κουβανός πρέσβης Άνχελ Αρσουάγα δήλωσε στον δομινικανό Τύπο ότι το ΥΠΕΞ δεν είχε προειδοποιήσει για την αξίωση να φύγουν τα μέλη του διπλωματικού και οι οικογένειές τους.

Τον Δεκέμβριο, το Σάντο Ντομίνγκο απέκλεισε την Κούβα και άλλες δύο χώρες υπό κυβερνήσεις της αριστεράς, τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα, από τη σύνοδο της Αμερικής, που επρόκειτο να διεξαχθεί στη λουτρόπολη Πούντα Κάνα, προτού τελικά ανακοινωθεί η αναβολή της.