Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την αποστολή Artemis II της NASA και έχει ήδη κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένα βάζο Nutella να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια των αστροναυτών.

«Η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση στην ιστορία»

Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να θαυμάζουν αυτό που πολλοί λένε ότι καμία ομάδα μάρκετινγκ στη Γη δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπαράγει. «Η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση στην ιστορία», είπε αστειευόμενος ένας άλλος χρήστης.

The greatest free advert in history pic.twitter.com/SgGVxcImJO — War Monitor (@WarMonitors) April 6, 2026

Οι αντιδράσεις της εταιρείας και της NASA

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε την προσοχή της ομάδας μάρκετινγκ της Nutella, η οποία και μοιράστηκε το βίντεο αυτού του «νόστιμου διαφημιστικού ατυχήματος», λέγοντας ότι «Τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη επάλειψη στην ιστορία. Πηγαίνουμε το “μοίρασμα χαμόγελων” σε νέα ύψη». Η ανάρτηση είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 προβολές μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Από την πλευρά της, η NASA σχολίασε επίσης το περιστατικό, γράφοντας σε ανάρτηση στο X: «Απολαμβάνοντας γλυκά κεράσματα ενώ το πλήρωμα του Artemis βγάζει υπέροχες φωτογραφίες της Σελήνης!».

